Премьер-министр представлил правлению Банка развития нового председателя Андрея Жишкевича

У Банка развития могут появиться новые функции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представляя правлению нового председателя Андрея Жишкевича. Глава правительства обратил внимание, что Жишкевич давно работает в банковской системе. До назначения 13 лет руководил МТБанком, который был партнером Банка развития, поэтому хорошо знаком с его работой и задачами. Андрей Жишкевич в свою очередь отметил, что приложит максимум усилий, чтобы по-прежнему банк являлся для правительства эффективным инструментом развития, для Нацбанка - образцом исполнительности.