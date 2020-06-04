Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завтра посетит Беларусь с первым официальным визитом

Конец недели пройдет под знаком белорусско-венгерских отношений. Завтра в Минске с первым официальным визитом ожидают премьер-министра Виктора Орбана. Программой запланирована встреча с Александром Лукашенко. На повестке дня вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализация совместных проектов, партнерство по линии Беларусь - ЕС, в том числе в формате "Восточного партнерства".



В центре внимания также будет ситуация в регионе и мире. Несмотря на прочный фундамент двусторонних отношений, страны видят большой потенциал для их укрепления. По итогам минувшего года белорусско-венгерский товарооборот вырос на треть - до $253 млн. В планах - удвоить эту цифру. В числе перспективных задач - создание совместных производств. Предстоящий визит венгерского лидера в Беларусь, как ожидается, станет важным этапом в развитии двусторонних отношений.



