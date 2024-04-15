Премьер-министры Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиации

Делегация во главе с нашим премьер-министром в столице России. Роман Головченко и Михаил Мишустин сначала встретились в формате один на один. Потом провели переговоры в расширенном формате с участием руководителей министерств финансов, экономики, промышленности двух стран. Основные темы - промышленная кооперация, совместные проекты в микроэлектронике, станкостроении, сельском хозяйстве. Шла речь и о взаимном признании электронной цифровой подписи. Это упростит работу бизнеса и откроет белорусским предприятиям возможность участия в госзакупках. Кроме того, страны будут сотрудничать в производстве двухмоторного самолета "Освей".