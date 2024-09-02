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Презентация уникального автопоезда состоялась в Могилеве - отечественные комплектующие составляют 90 %
Новый проект, который не имеет аналогов среди белорусских производителей. Самосвальный автопоезд презентовало машиностроительное предприятие-резидент СЭЗ "Могилев". В конструкции использовано шасси МАЗ с доработкой стандартной рамы.
Основные узлы - из высокопрочной стали, что снижает массу автопоезда и увеличивает грузоподъемность. Подобная техника пользуется повышенным спросом среди строительных компаний Беларуси и России.
Это ярчайший пример, как сейчас можно сочетать преимущества двух государств - Республики Беларусь и Российской Федерации. Инженеры данной компании взяли прекрасную МАЗовскую разработку и усовершенствовали ее с учетом научных разработок россиян по специализированным металлам и сталям. И такое сочетание позволило создать автомобиль, который сможет перевозить на 5-10 % груза больше. Это кажется цифра небольшая, но в рамках эксплуатационного периода техники даст огромное преимущество пользователям данного автомобиля.
Это самосвальная техника, предназначенная для перевозки грузов, строительных материалов. Можно зерно перевозить. В зависимости от покупателя. При помощи одного водителя мы перевозим в 2 раза больше грузов. Здесь грузоподъемность 45 тонн. Выгрузка происходит тоже самостоятельно. При такой грузоподъемности возможно перемещаться по транспортным магистралям. Где БЕЛАЗ не проедет, проедет эта техника.
Опытный образец будет презентован на 31-й Международной строительной выставке "Будпрагрэс-2024" 17-19 сентября в Минске.
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