Презентация уникального автопоезда состоялась в Могилеве - отечественные комплектующие составляют 90 %

Это ярчайший пример, как сейчас можно сочетать преимущества двух государств - Республики Беларусь и Российской Федерации. Инженеры данной компании взяли прекрасную МАЗовскую разработку и усовершенствовали ее с учетом научных разработок россиян по специализированным металлам и сталям. И такое сочетание позволило создать автомобиль, который сможет перевозить на 5-10 % груза больше. Это кажется цифра небольшая, но в рамках эксплуатационного периода техники даст огромное преимущество пользователям данного автомобиля.

Павел Мариненко, глава администрации СЭЗ "Могилев"