Президент Беларуси - губернатору Амурской области: Нас разделяют тысячи километров. Но наши судьбы тесно переплетены

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Амурской области России Василием Орловым 23 июля предложил варианты взаимодействия при реализации крупных инфраструктурных проектов, пишет БЕЛТА.



Приветствуя руководителя российского региона в Минске, глава государства отметил историческую общность и взаимосвязи с Амурской областью. "Нас разделяют тысячи километров. Но наши судьбы тесно переплетены совместной историей, самоотверженным трудом, особенно по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, реализацией грандиозных промышленных, транспортных и энергетических проектов", - сказал Президент.



Александр Лукашенко напомнил, что именно в этом регионе находится "столица БАМа", полувековой юбилей которого отмечался 8 июля. "Это один из самых масштабных проектов в истории человечества, и 60 тыс. белорусов участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали", - обратил внимание глава государства.



Сейчас в Амурской области также реализуются масштабные инфраструктурные проекты, и некоторые из них упомянул Президент: построен космодром Восточный, возводятся газохимические гиганты Амурский газохимический комплекс и Амурский газоперерабатывающий завод, комплекс сжижения природного газа. Например, один из таких крупных проектов реализуется в Благовещенске, который в последнее время активно развивается. Стройплощадка "Дальневосточного квартала" предусматривает возведение в городе порядка 334 тыс. кв.м жилья.



"Значит, труд, возможно, и белорусских строителей где-то будет востребован", - сказал Александр Лукашенко.



Планы региона по увеличению добычи полезных ископаемых позволяют рассчитывать на продолжение поставок карьерных самосвалов БЕЛАЗ, отметил Президент.



Глава государства также предложил вариант сотрудничества в области оборудования элеткрозарядной инфраструктуры. Сейчас Амурская область экспортирует электроэнергию.



"Интенсивное развитие электротранспорта в соседнем Китае вскоре перекинется через Амур и потребует более динамичного развития специальной электрозарядной инфраструктуры, составляющие элементы которой у нас производятся и более пяти лет успешно эксплуатируются", - сказал Александр Лукашенко.



Что касается агропромышленного комплекса, здесь Президент отметил интерес белорусских ученых-аграриев к проектам Амурской области по модернизации материально-технической и технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, перерабатывающей промышленности. "Компетенции у Беларуси серьезные в этом плане", - подчеркнул он.



"Природный потенциал области позволяет значительно диверсифицировать номенклатуру выращиваемой сельхозпродукции. И в этом мы готовы вас поддержать. Кроме того, в помощь будут и машины сельскохозяйственного назначения, включая тракторную технику, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, навесное оборудование к ним, оборудование для животноводческих и молочно-товарных комплексов", - подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко также обозначил возможности Беларуси по наращиванию экспорта в Амурскую область всей востребованной продовольственной продукции, в том числе соков и детского питания, иных необходимых товаров.



"При этом возможно создание в области белорусского торгового дома для налаживания и организации прямых поставок наших продуктов питания в регион для нужд учреждений социальной сферы, а также розничной торговли", - добавил Президент.



Глава государства обратил внимание, что озвучил далеко не полный перечень направлений, по которым уже создан определенный задел.



"Но мы открыты для дальнейшего сотрудничества по самому широкому спектру товаров и услуг, - заверил Александр Лукашенко. - Ваши пожелания будут непременно восприняты как сигнал к действию". Президент подчеркнул готовность Беларуси оказать всяческую помощь и поддержку этому российскому региону, далекому для белорусов только географически, но абсолютно не чужому.

