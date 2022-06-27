Президент Беларуси и глава Самарской области обсудили выгоды партнерства с учетом импортозамещения

Нужно быть вместе! Вот так лаконично Президент очертил всю перспективу белорусско-российских отношений, принимая губернатора Самарской области. Делегация ближайшие дни проведет в нашей стране, посещая предприятия и другие знакомые места и тем самым укрепляя экономические и гуманитарные связи. В нынешнем году взяты хорошие темпы по развитию регионального партнерства. Еженедельно во Дворце Независимости принимают российских гостей.



Александр Лукашенко убежден, последние события лишь подтверждают, что нашим странам нужно чувствовать союзное плечо. Дальше только вместе! Сообща по силам решить любые экономические головоломки. Вообще сегодня много звучало с отсылкой на прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры. В частности, главы государств будут держать на личном контроле программы импортозамещения. А любым подобным проектам будет зеленый свет. И Самарская область тоже готова предложить тесную кооперацию в промышленности.



С какими предложениями Самара в гости к нам? Что Президент назвал "другой нефтью" и причем тут наша техника? И сколько импортозамещающих проектов уже намечено к реализации?Ольга Анищенко о региональном взаимодействии.



Укрепление экономических связей, презентация экспортного потенциала, расширение рынков сбыта - вот так, в целом традиционно, напишут об этом деловом визите накануне приезда делегации. Его программу верстали, конечно, тщательно. И если заглянуть в документы (а там МТЗ, Белкоммунмаш, "Амкодор"), станет ясно, какие направления должны первым делом работать на эти задачи. Но прежде переговоры во Дворце Независимости. Президент и глава Самарской области обсуждают, как не упустить обоюдные выгоды партнерства на региональном уровне.







Самара - крупный промышленный центр

Российский регион успехами, прямо скажем, блещет. Крупный промышленный центр. Здесь развито если не все, то очень многое: машиностроение (АвтоВАЗ выпускает 70 % всех российских легковых авто), нефтепереработка (в регионе производят каждый десятый литр российского бензина). А еще металлургия, пищевая и, конечно, космическая и авиационная промышленность. Самару даже называют космической столицей России. В этом статусе город больше полувека. Еще Гагарин покорял космос на ракете, собранной в Куйбышеве (так Самару называли в советские времена).





Президент встретился с губернатором Самарской области

Сегодня времена другие. Но как прежде, так и сейчас условные границы между нашими странами не делят людей на чужих и своих. Быть вместе - в этом, пожалуй, вся суть белорусско-российского соседства в нынешних реалиях. Будь то в экономике или гуманитарной плоскости. Благо, говорим на одном языке. Во всех смыслах этого слова. Открывать для себя Беларусь россиянам не нужно. Да и Россия не терра инкогнита. Так что Президент предлагает простой и понятный путь - определить приоритеты и не затягивать с решениями. Дескать, время не ждет. Тем более сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы об этом много в последние дни вели речь и с президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения. И вы, и мы склонны к волоките и бюрократизму: все определим, все наметим, что надо решить, а потом как начнем реализовывать - получаются чудеса. Мы эти чудеса видим и, я еще раз подчеркиваю, с президентом России подвергли очень жесткому анализу. Вплоть до того, что были даны соответствующим лицам распоряжения", - заявил Президент.

Большая союзная экономическая перестройка под названием "импортозамещение" уже выливается в конкретные проекты. Президенты пока насчитали 15. Но это, как говорится, лишь "первый пошел"… Дальше, наверняка, больше. Но что важно, все это не сугубо российский интерес. Телеграм-каналы подхватили недавние цифры, тиражируя: дескать, будет лишь то, что нужно России. Но Александр Лукашенко эту статистику сегодня поправит. А к ней добавит и наши выгоды "импортонезависимости".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Но молодец Путин, он говорит: "Нам все интересно, потому что для того, чтобы продать в третьих странах, на внешних рынках, товар надо в Беларуси произвести, а там больше половины комплектующих из Российской Федерации". "Так в чем невыгода?! - заметил Президент.

"И было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок те полтора миллиарда, о которых я говорил, по импортозамещению (на Беларусь выделенных из ресурсов России), они должны быть немедленно реализованы. В противном случае мы приведем к тому, что породим внутреннее недовольство людей и повторим то, что было при распаде Советского Союза. Помните, из-за стиральных порошков и куска хлеба мы породили недовольство людей. А потом никчемные политики добавили, и страна, огромная империя, развалилась. И вот мы сейчас пожинаем эти плоды. Поэтому этих ошибок допускать ни в коем случае нельзя", - подвел итог Лукашенко.





Беларусь - Самарская область: приоритеты совместной работы

В целом торговля с Самарским регионом на подъеме. Все, что потеряли в ковидные времена, удается вернуть в прежнее экономическое русло. И даже ценовая волотильность не снизила объемы белорусских закупок, заверит Александр Лукашенко. Президент заглянет в статистику: торговое сальдо для Беларуси пусть немного, но скатилось в минус. Так что баланс не помешает. Поставки нашей техники, к примеру, могли бы поправить эту картину. Но есть в этой истории и такие примеры, которые Беларуси и России (и Самаре, конечно, тоже) еще придется решать сообща. Но план, а это полдела, уже есть.

"Я Президенту России это все разложил. Без этого же мы не обойдемся, особенно Россия. Это, как я сказал, наша другая нефть (лесные ресурсы. - Прим. БелТА). И под это сегодня, чтобы все это развернуть как импортозамещение, надо минимум от 200 до 250 миллионов долларов. Он говорит: это интересный проект, мы должны его изучить и обязательно продвигать. В правительствах надо сейчас чтобы проект этот пошел. Может быть, и Самарская область найдет в этом свое место", - отметил Президент.

А еще промышленная кооперация (ничто не связывает теснее общих производств), трансфер технологий и экспорт услуг, наш аграрный опыт, строительный багаж знаний и умений - Президенту всегда есть что предложить. А если все это еще и сделать - миллиард долларов в торговле не кажется неприступной задачей.

Накануне визита белорусский МАЗ в городском антураже Питера попадает на фото. Кадры облетают интернет, который, как известно, границ не признает. Задымление общественного транспорта родом из Беларуси как раз в преддверии прилета Президента - "комментаторы" не упустят такую возможность. Александр Лукашенко об инциденте, понятно, знает. Избегать горячей темы не станет. Ни в переговорах с губернатором Питера, ни сегодня, когда в Минске уже новые гости. Да тут и глава Минпрома по правую руку. В общем все как есть. Точнее, как было - из первых уст.

По словам Президента, на встрече с Александром Бегловым был затронут и недавний инцидент с автобусом в Санкт-Петербурге, связанный с возгоранием: "Говорит: Александр Григорьевич, это не стоит даже внимания".

"Ну, у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался. Думаю, может, там действительно что-то взорвалось. Тем более что мы начали производить для Питера автобусы на газомоторном топливе. Они очень себя хорошо показали. Электробусы. Питерцы очень довольны нашей техникой. И даже наши люди, которые там были, отметили, что где бы ни были, везде автобусы белорусского производства. Второй город в России и самый красивый город в мире пользуется нашей техникой. И коммунальной. Там больше тысячи этих тракторов, коммунальной техники заказали. Все мы должны выполнить. Это очень важно для нашей экономики", - акцентировал Президент. "Вы должны нам сказать, что мы можем и должны сделать для Самарской области. Мы к вашим услугам. Если нужно, и мы можем подставить где-то плечо, мы это готовы сделать".

Техника - как раз та сфера интересов, которая Самарской области близка, пожалуй, как никакая другая. Отсюда, по сути, родом российский легковой автопром. Сегодня у него не лучшие времена, губернатор не скрывает. Санкционные пакеты поставили на паузу поставки комплектующих. И это обернулось простоями и падением производства. Чтобы вернуться к прежнему ритму, российскому заводу нужны новые поставщики. И, конечно, политическая воля. Проблем с последней нет, скажет глава региона уже после переговоров. А значит, их не будет и в поиске новых партнеров.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области России:

Делегация Самарской области посетила ряд белорусских предприятий

И на этом поле пожинать можно и другие плоды. Губернатору все покажут в деле. Спецтехника для лесной отрасли, о чем говорили на встрече, освоена белорусской промышленностью. Но не вполне российской. "Амкодор" может подставить плечо. Топ-менеджер завода покажет машины, расскажет детали, укажет характеристики.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО "Амкoдор":

Словом, если в российских лесах нужны надежные помощники, их стоит присмотреть на белорусских предприятиях. И таких помощников может быть много в различных отраслях. Детально о том, что обоюдно нужно, важно, интересно прямо сейчас, говорят в правительстве. Обязательный пункт губернаторской переговорной повестки.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

А после Национальная академия наук. Гости оценят лучшие достижения ученых, увидят передовые разработки. Научный потенциал помогает решать задачи реального сектора экономики. И раз уж союзники объединяют промышленные усилия, то и научный обмен может стать серьезным подспорьем в развитии экономик. Дорожная карта сотрудничества до 2025 года пропишет детали.

Но это лишь начало большого переговорного марафона. Завтра делегацию Самарской области ждут на других белорусских предприятиях. Впрочем губернатор дал понять: в Беларуси задержится. Заглянет и в Гродно, где пройдет Форум регионов Беларуси и России. После нескольких ковидных лет затишья площадка обещает стать катализатором регионального сотрудничества.