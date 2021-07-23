Президент на совещании по вопросам организации уборочной кампании: Продовольствие сегодня в цене

Как раз накануне аграрии преодолели важный рубеж. А сегодня темп нарастят. Президент уверен:это говорит о технической мощи сельского хозяйства страны. Ведь прежде для этого нужно было не одну неделю провести в полях.Однако в аграрном деле до сих пор есть немало проблем, которые требуют своевременных решений. Во-первых, важно избежать потерь зерна.Ежегодно они составляют порядка миллиона тонн. Госконтролю и МВД в этой связи поручено жестко контролировать использование техники.

