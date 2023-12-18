Президент Беларуси одобрил проект соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Ираном. Соответствующий указ №390 глава государства подписал 18 декабря, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.