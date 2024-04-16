Президент Беларуси озвучил вопиющие факты нарушений в АПК и требует суровых мер реагирования

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил вопиющие факты нарушений в АПК и требует суровых мер реагирования. Соответствующие заявления глава государства сделал на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, сообщает БЕЛТА.

Производственную дисциплину глава государства назвал важнейшим фактором успеха в любом деле. В то же время правоохранительные органы докладывают, что в АПК стабильно "лидируют" по числу нарушений трудовой дисциплины.

Александр Лукашенко настоятельно потребовал и поручил в том числе правоохранительным органам помочь разобраться в вопросах дисциплины на местах.

Глава государства привел данные, что 2023 году по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями каждое пятое преступление касается сферы АПК. Преобладают преступления, связанные со служебным подлогом, увеличилось количество краж. Кроме того, в текущем году при контроле за движением скота возбуждены 104 уголовных дела, выявлены приписки почти 2 тыс. голов скота. "Это в основном хозяйства с наибольшим количеством падежа скота. И такая картина по всем областям", - заметил Президент.

Александр Лукашенко привел конкретный пример по городу Любани Минской области: "Не знаю даже, как назвать этих людей, дошли до того, что изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на "мясо" населению". Причем этим святотатством занимались и ветеринарные врачи, и бригадиры сельхозорганизаций трех районов Минской области (Любанского, Осиповичского и Стародорожского)".

Глава государства потребовал доложить, какие меры приняты к виновным.

Кроме того, зафиксировано много фактов появления на работе в состоянии опьянения. Растет количество травмированных работников и число пожаров.

"Такие вопиющие безответственность, халатность и безалаберность при выполнении служебных обязанностей требуют самых суровых мер реагирования", - подчеркнул белорусский лидер.