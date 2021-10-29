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Президент Беларуси побывал в Добруше на новом заводе по производству картона, ответил на вопросы коллектива

Президент сегодня посетил новый заводпо производству картона в Добруше. Теперь мы способны обеспечить не только внутренний рынок, но и зарабатывать, постепенно увеличивая экспорт. Полная загрузка позволит продавать за рубеж до 80 % продукции. Спрос есть. Различные виды востребованы производителями упаковки. Выход на проектную мощность позитивно отразится на зарплатах. Глава государства сегодня ответил и на самые народные вопросы коллектива.

Один из них широко обсуждается в обществе - это налог для владельцев недвижимости.

Выпускные школьные экзамены совместят с ЦТ

Александр Лукашенко также подтвердил планы объединить школьные экзамены с централизованным тестированием. Таким образом, снимут нагрузку с детей. Проект указа дорабатывается. В ближайшее время Президент примет окончательное решение. Подробности в следующих выпусках.

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