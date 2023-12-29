Президент Беларуси побывал во всех регионах страны, не выезжая из Минска

В Минске начинает работатьновый торговый центр- "Першы нацыянальны гандлёвы дом". С торговым объектом и представленными здесь магазинами 29 декабря ознакомился Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.



В торговом центре представлена продукция отечественных производителей из каждого региона страны. Подобный объект открывается в Беларуси впервые.



Еще в июле 2022 года во время посещения торгового центра "Столица" Александр Лукашенко поручил создать белорусский торговый центр на месте долгостроя на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского в Минске. Ранее этот объект назывался "Магнит Минска". Его начали строить еще в 2009 году, но работы так и не были завершены.



"Белорусское, белорусское и белорусское. Нас никто не упрекнет из иностранцев. Ушли - уходите. Мы будем продавать свое, - говорил Александр Лукашенко о главном смысловом наполнении при создании торгового центра. - Надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому".



И вот поручение Президента можно считать выполненным. В преддверии Нового года Александр Лукашенко ознакомился с фирменными магазинами и объектами общественного питания ведущих белорусских производителей.



"Это объединительная идея. Надо идти таким путем", - дал первую оценку увиденному глава государства.



Первым магазином, в который заглянул Президент, оказался мебельный шоу-рум "Пинскдрева". Кстати, у предприятия почти полторы сотни магазинов по всей республике и еще около 100 - в России. Причем там "Пинскдрев" выстроил собственную товаропроводящую сеть. Подобный формат работы Александр Лукашенко ставит в пример и другим производителям.



Говоря о производстве мебели, глава государства подчеркнул: ткани и фурнитура должны быть белорусскими. "Меня интересует, чтобы было свое. Ткани, кожа, дерево - это наше. Мы можем это делать, - сказал он. - Если мы можем, почему не производить?

Матрасы из оршанской ткани".



Александр Лукашенко также посетил магазин постельного белья от фирмы "Блакiт", магазин белорусского фарфора, ювелирный салон известного гомельского предприятия "Кристалл", продовольственный магазин Гомельской области. Здесь глава государства продегустировал продукцию областных предприятий.



В магазине стеклозавода "Неман" Александра Лукашенко проинформировали о работе предприятия. По словам руководства, заказов сейчас много, на складе продукция не задерживается.



"Если у вас на производстве так, как говорите, то спасибо вам, что сохранили завод", - сказал Президент.



В то же время он напомнил, что в свое время завод пришлось спасать, чтобы сохранить производство и компетенции. В похожей ситуации когда-то находился и гомельский "Кристалл".



Будет дополнено.

