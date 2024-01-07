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Президент Беларуси пообещал сделать все для сохранения деревни, без которой не будет и государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сделать все для сохранения деревни, без которой не будет и государства. Об этом он заявил на Рождество, посещая храм Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском, пишет БЕЛТА.
"Еще в этом сельском храме хочу сказать два слова о деревне. Вы видите, что в эти непростые времена мы делаем немало для того, чтобы сохранить деревню", - сказал Президент.
Он подчеркнул, что у государств, которые разрушили деревню, нет будущего. "Потеряем деревню - потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, что как человек, выросший в деревне, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, я сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню. Чтобы деревня - она сегодня есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства, - была сильной, мощной и процветающей", - заверил Александр Лукашенко.
"Это не значит, что мы забудем города - это промышленность. Без нее не может также развиваться та же деревня. Мы будем делать все для того, чтобы развивать нашу экономику. У нас есть для этого все, несмотря на сложные времена", - подчеркнул белорусский лидер.
Фото:БЕЛТА
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