Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил аграриям и ученым разработать эффективную технологию воспроизводства крупного рогатого ската. Соответствующую задачуглава государства поставил на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, пишет БЕЛТА.

Возвращаясь к теме крупного рогатого скота, Александр Лукашенко отметил, что хромает вопрос воспроизводства стада. "Повышение продуктивности должно быть обеспечено в том числе и за счет системной селекционно-племенной работы. Ученые считают, что эффективное воспроизводство может быть при рождении 95 телят на 100 коров. И если в 1990 году в Беларуси этот показатель держался на уровне 90 телят, то в последние годы мы получаем только 72-75 телят на 100 коров. Да и тех уберечь не можем. Вот и снижается поголовье", - подчеркнул Президент.

"Не знаю, чего не хватает нашим губернаторам. Технологий воспроизводства? Так в стране создана целая сеть племенной службы под патронатом Минсельхозпрода. Я думаю, что новому министру следует скооперироваться с Академией наук, разработать и внедрить эффективную и доступную технологию. Увеличивайте племенное стадо. Не дело, что до настоящего времени остаются не укомплектованными скотом построенные и реконструированные фермы. Отдельные - уже более 5 лет, - заметил глава государства. - Комплексы построили, а 5 лет не можем укомплектовать. Это что такое?"

Александр Лукашенко также обратил внимание, что ни одно животное не сможет быть продуктивным и реализовать генетический потенциал без полноценного питания, даже при идеальных условиях содержания. "В прошлом году заготовку кормов откровенно завалили. В этом ситуация еще хуже", - заявил он.

На 1 сентября заготовлено около 7 млн т кормовых единиц, это меньше 90% к прошлогоднему уровню. Обеспеченность кормами на условную голову скота составила чуть больше 16 ц кормовых единиц против почти 19 ц в прошлом году. Хуже всего обстоят дела в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

"Мужики, зима рядом. Вот такого сентября в октябре не будет. Господь не подарит нам такую погоду. И такая динамика заготовки кормов приведет к тому, что на конкретных фермах кормить будет просто нечем, - сказал Президент. - Полноценный рацион - основная составляющая прибыльного производства. Ученые совместно с Минсельхозпродом разработали более 50 регламентов для всех видов животноводческой продукции. Но почему-то на практике нет ни регламентов, ни кормов, ни сбалансированных рационов. В итоге мы упускаем выгоду в мясо-молочной сфере".

Глава государства требует от каждой области придерживаться разработанной структуры посевов, соблюдения сроков и технологий заготовки кормов. "А их высокую питательность можно получить, только работая системно. Всем вместе, - заметил он. - Пусть старается вся вертикаль - от агронома до ответственных чиновников, закрепленных в облисполкоме, чтобы полуторагодичный запас кормов был в каждом хозяйстве железно. И обеспечьте на всех фермах полноценный рацион с достаточным количеством питательных добавок. Для этого есть все. Мы построили самый современный БНБК-комплекс по производству аминокислот и комбикормов просто космического уровня. Только четыре государства имеют такой комплекс. Так используйте его продукцию. Он полностью в ваших руках. Только надо сбалансировать рационы. Концентраты нельзя раздавать вручную и на глазок. Иначе будут и потери в поголовье, и продуктивность на минимуме, и перерасход дорогостоящих премиксов".

Жесткое требование Президента - навести порядок в этой отрасли. "Не хватает рук - подключайте студентов сельхозвузов, приглашайте учеников из профильных классов. Это хорошая практика, а заодно и наглядный пример, что и где надо улучшать в родной стране (считайте, в собственном доме)", - добавил он.

