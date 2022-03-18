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Президент провел совещание по развитию агропромышленных объединений Витебщины
Александр Лукашенко сегодня в Витебской области - посещает Глубокский район. И первая остановка - молочно-консервный комбинат, который недавно отметил полувековой юбилей.
Их сгущенка и другая линейка продукции хорошо известна не только в Беларуси, но и за рубежом - поставки в 17 стран мира. В целом наш АПК имеет хорошие перспективы: в мире растет спрос на продовольствие - нужно этим пользоваться и работать с максимальной отдачей, отметил Президент. Александр Лукашенко поинтересовался работой предприятия, технологиями и степенью переработки сырья. Наглядный пример - молочная сыворотка, которую в прежние времена утилизировали, а сегодня это востребованный экспортный продукт. Конечно, позже Президенту представили множество вариантов знаменитой глубокской сгущенки и другие популярные местные продукты. Однако сегодня речь не только о работе одного предприятия. Разговор гораздо шире: запланировано совещание по эффективности объединений сельхозпредприятий Витебской области.
В центре внимания - развитие агропромышленных объединений Витебской области
Этот аграрный эксперимент в полной мере стартовал два года назад, когда был принят соответствующий указ № 70. Время спрашивать за результат. В регионе создано 7 интеграционных структур, в них вошли более сотни хозяйств. Уже после дегустации сгущенки Президент отправился на мясокомбинат, где также ознакомился с работой предприятия и его перспективами.
Конечно, позже Президенту представили множество вариантов знаменитой глубокской сгущенки и другие популярные местные продукты. Уже после дегустации белорусский лидер отправился на мясокомбинат, где также ознакомился с работой предприятия и его перспективами. Проводит Александр Лукашенко и совещание по вопросам развития агрообъединений. На ней затронуты темы кадровой политики, зарплат и перспектив отрасли.Белорусский лидер отметит, что санкции - это новые возможности, время, когда нужно собраться с силами и дать результат.
Государство сделает все от себя зависящее, но и на местах работники способны проявить инициативность и сделать важный вклад для укрепления экономического фундамента. Безделье сегодня - это рудимент белорусского общества, который нам не нужен. Порядок и добросовестность - вот кредо независимой Беларуси.
Лукашенко: Если выбрали независимость, давайте вкалывать
Почти 3 часа говорили о работе АПК Витебщины. Разговор непростой и принципиальный. Подробно и предметно обсудили все проблемы интеграционных структур. Несмотря на все сложности, все же созданные в регионе агропромышленные объединения жизнеспособны.
Подводя итоги совещания, губернатор рассказал, что по некоторым вопросам потребуется корректировка положений президентского указа. Часть вопросов можно решить иными способами.
Дальнейшее развитие АПК
В Беларуси есть примеры успешных АПК. Например, агрокомбинаты "Дзержинский" и "Снов". Но их структура формировалась в течение нескольких лет, в отличие от витебских объединений им нужно время, убеждены аграрии. Сошлись на мнении: надо развивать животноводство, что позволит восполнить объемы переработки продукции на предприятиях. Необходимо также обратить внимание на заготовку кормов.
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