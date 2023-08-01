Президент Беларуси посетил ОАО "Беловежский" и пообщался с местными жителями

Виды на урожай, замещение импорта и стратегия для отдельных регионов. Президент сегодня с рабочей поездкой в Каменецком районе.

В фокусе внимания - уборочная кампания. Главе государства подробно доложили про особенности этого года и, конечно, перспективы в целом по стране. Упор на технологии и корректировку работ под уникальность каждого региона. Александр Лукашенко требует "поднимать" по уборке Витебскую область. Речь о том, чтобы с учетом климатических особенностей высевать там больше ранних культур.

"Где есть технологии - вопросов не возникает", - отметил замминистра сельского хозяйства Владимир Гракун.



"Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо. Чего сеять и получать 15-20 ц/га. Мы больше тратим, чем получаем", - подчеркнул глава государства.

"Если люди нормально работают, и технологично работают, то таким людям и помогать можно", - добавил он.

Президент отметил, что в этом плане в Брестской, Гродненской областях и части Минской в целом все хорошо. "К этому надо идти. Без технологии никуда", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть твое - это прежде всего технологии?

Да. Технологии, немножко к этому материальная база. Без этого тоже не обойдешься. Александр Дунькович,генеральный директор ОАО "Беловежский"

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если люди нормально работают и технологично работают, то таким людям и помогать не грех. Александр Дунькович,генеральный директор ОАО "Беловежский"

Есть с которыми только советуешься в данном случае. Приехали, переговорили, наметили. У него половина "валовки" района фактически. Александр Дунькович,генеральный директор ОАО "Беловежский"

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в курсе. К этому надо идти. В Брестской области про технологию разговаривать даже нечего. Гродно, Брест, половина Минщины - без технологии никуда. Александр Дунькович,генеральный директор ОАО "Беловежский"

А еще Президент требует "поднимать" по уборке Витебскую область. Речь о том, чтобы с учетом климатических особенностей высевать там больше ранних культур. Имеются в виду озимые ячмень, рапс и ряд других."Это жесткое мое требование - посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Высвободим поля - раньше посеем озимые", - сказал Александр Лукашенко.

И еще поручение Президента - не расслабляться после уборки хлеба, ведь впереди еще огромный шлейф сельхозработ, которые надо успеть произвести в оптимальные сроки.

"Высвободим поля - раньше посеем озимые. Вот в чем смысл. Сейчас будет огромная запарка у нас август-сентябрь месяц. Там, где подсушило, прошли дожди и пошли травы. Их надо убирать. Раньше мы как-то с травами разбирались в августе и в сентябре досевали. Сейчас самая пора уборки вторых укосов трав. Там, где подкормили, травы отличные. Значит, нам придется упорно заниматься кормозаготовкой. Сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться. Сейчас надо мобилизовываться", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Еще одна тема - детальный разговор о работе ОАО "Беловежский": структура посевных площадей, работа присоединенных хозяйств. Александр Лукашенко на конкретных примерах ознакомился с возделыванием различных сельскохозяйственных культур. Глобальное поручение - замещение импортных сортов отечественными. На этом вопросе Президент акцентировал внимание при осмотре рапсового поля. Традиционно подарок Президенту - каравай от Брестской области. Первый в этом сезоне.



Президент Беларуси посетил молочно-товарный комплекс



Александр Лукашенко посетил роботизированный молочно-товарный комплекс. Здесь обстоятельный разговор о технологии содержания крупного рогатого скота. Об этом, напомним, шла речь в ходе недавних рабочих поездок и селекторного совещания. Ранее Президент поручал определить оптимальный вариант при строительстве новых МТК и реконструкции старых ферм.



И по традиции глава государства пообщался с местными жителями. Вопросы у людей самые разные - от сельского хозяйства до международной обстановки.

Во время общения с главой государства жители агрогородка признались, что их настораживают действия польских властей на границе с Беларусью, а также стягивание к ней своих войск и вооружений.



"Сейчас почему это происходит? Причин много. Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Надо на кого-то ставку делать, они же за тысячу километров. Помните выход Англии из Евросоюза? Что было плохо для Англии? Все было нормально. Но Англия и Соединенные Штаты Америки - это друзья не разлей вода. Их отношения повязаны-перевязаны больше, чем у нас с Российской Федерацией. Поэтому Великобритания - это их оплот, непотопляемый авианосец. С другой стороны - Польша. Делают ставку на Польшу. На нас и на Украину должны были. Если бы в 2020 году не выдержали, нас бы в кучу, и этот пояс от Балтики до Черного моря (Польша, Беларусь и Украина) - санитарный кордон между Россией и Китаем на Востоке. Выстояли. Вот они сегодня ставку делают на Польшу, - отметил Александр Лукашенко. - Польша еще нам подкинет проблем. Не поляки, они умные люди".



Глава государства заметил, что американское руководство чаще бывает в Варшаве, чем в столицах Старой Европы, которая оказалась в тисках. По словам Президента, Европа для США не враг, но сильный соперник. "Это страны высокотехнологичные, крепкие, богатые. Вот они сейчас раздевают Европу: давайте деньги. Еще, помните, со времен Трампа: 2% от ВВП на вооружение, - напомнил Александр Лукашенко. "В тисках Европа", подчеркнул Лукашенко. Президент заявил, что США нужна униженная и растоптанная Европа, уничтоженная Россия и свободный выход к Китаю.