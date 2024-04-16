Президент Беларуси поставил ориентир в 9 млрд долларов для экспорта продукции АПК в 2024 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил ориентир в 9 млрд долларов для экспорта продукции АПК в 2024 году. Об этом он заявил на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, сообщает БЕЛТА.

"В этом году мы должны произвести продукции на 6-7 % больше и ориентироваться в экспорте на 9 млрд долларов. Сложно? Да. Но мы должны решить эти задачи. Обращаюсь к руководителям всех уровней. Вам всегда должно быть мало вашего успеха", - сказал глава государства.

Как отметил во время совещания Президент, Беларусь входит в пятерку стран - экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции, а ведь это главные продукты сельского хозяйства.

Отечественное продовольствие поставляется в более чем 107 государств мира, валютная выручка от его реализации за 2023 год составила почти 7,5 млрд долларов. "И это при резком падении мировых цен", - заметил Александр Лукашенко.

Сегодня, по его словам, стоит задача двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие - прогрессивным.

"Все возможности добиться этого у нас есть, - убежден глава государства. - Мы это умеем делать. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться в связи с ростом населения и теми проблемами, которые охватывают в том или ином регионе планеты население. Повторю еще раз: нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Они, конечно, есть. Но их надо забыть. Знаете, для чего. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано".