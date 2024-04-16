3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент Беларуси поставил ориентир в 9 млрд долларов для экспорта продукции АПК в 2024 году
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил ориентир в 9 млрд долларов для экспорта продукции АПК в 2024 году. Об этом он заявил на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, сообщает БЕЛТА.
"В этом году мы должны произвести продукции на 6-7 % больше и ориентироваться в экспорте на 9 млрд долларов. Сложно? Да. Но мы должны решить эти задачи. Обращаюсь к руководителям всех уровней. Вам всегда должно быть мало вашего успеха", - сказал глава государства.
Как отметил во время совещания Президент, Беларусь входит в пятерку стран - экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции, а ведь это главные продукты сельского хозяйства.
Отечественное продовольствие поставляется в более чем 107 государств мира, валютная выручка от его реализации за 2023 год составила почти 7,5 млрд долларов. "И это при резком падении мировых цен", - заметил Александр Лукашенко.
Сегодня, по его словам, стоит задача двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие - прогрессивным.
"Все возможности добиться этого у нас есть, - убежден глава государства. - Мы это умеем делать. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться в связи с ростом населения и теми проблемами, которые охватывают в том или ином регионе планеты население. Повторю еще раз: нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Они, конечно, есть. Но их надо забыть. Знаете, для чего. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано".
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений