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Президент Беларуси правительству: Все, что обещали, надо выполнить

Новые подходы к экономической политике на ближайшие полтора года. На совещании у Президента сегодня обсудили принципы работы в нынешних реалиях.

На повестке вопросы совершенствования экономики

На повестке практически все сферы: от инвестиций до социальных гарантий населению. Внешние барьеры, которые выстраивает Запад против Беларуси и России, конечно, влияют на наших производителей. Но это не повод для паники, тем более что практика уже показала, что в таких условиях можно эффективно работать. Сейчас надо обратить внимание на ключевые отрасли: калийную и нефтепереработку. На них приходится основное санкционное давление. В целом же промышленность справляется, а значит и экономика чувствует себя уверенно.

Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья и материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт. Напоминаю, трудности - не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует. Текущая задача, прогноз социально-экономического развития 2022 года был обозначен: обеспечить занятость людей, не допустить остановки производства, сохранить нынешний уровень доходов. У кого производительность труда выше - хорошо, пусть платят больше. Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить чего бы это ни стоило.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Инструменты работы под давлением

Сейчас необходима оперативная работа, быстрые решения, где надо - ручной режим управления по важным проектам. Большие формы (как предложенный сегодня правительством закон) необязательно будут эффективными. Фундаментальные меры приняты: переориентация экспорта из Украины и ЕС в Россию и Азию. Также жесткая экономия и агрессивное импортозамещение. Качество работы этой формулы во многом зависит от сроков реализации. Поэтому к работе должны подключиться на всех уровнях.

Работать по-новому должна вся вертикаль власти

Начните, наконец-то, нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти. Особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали власти летать в облаках и ждать указаний с центра. Все указания розданы. Не закрепив в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов, провалим все дело. Остановить отток специалистов в областные города и столицу через предоставления жилья, распределения специалистов вузов, льгот и прочее - это ваши вопросы. Перед руководителем четко обозначены абсолютно земные задачи, я имею в виду области и район. Один, два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе. Два самых слабых сельхозпредприятий персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и ПМК, будь-то строительных или мелиоративных, удвоение мелиорации, решение вопросов с пустующими домами и земельными участками. Каких при этом не хватает у вас полномочий для эффективного решения данных проблем, вносите предложения, если не хватает и не надо ломать социально-экономическую политику. Губернатору уполномоченные помощники, за вами помощь и контроль.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент о подорожании популярного в Беларуси автомобиля: Думаете, народ будет молчать?

О работе экономики судят не только по банковским ставкам или курсам валют в обменниках. Есть самый простой и народный способ - цены. Александр Лукашенко привел пример, требуя от правительства пояснить причины заметного удорожания популярной марки машины.

"Скажите, сколько сегодня стоит легковой автомобиль Atlas в долларах. Кто-нибудь мне может сказать? Не знаете цены на единственный автомобиль, на который есть бешеный спрос и у нас, и в России?" - спросил Александр Лукашенко у присутствующих.

27-28 тысяч долларов, последовал ответ.

"Так вот было 27 тысяч долларов, а сколько сейчас уточните, потом публично журналистам скажете. У вас цены в 2 раза выросли, вы в правительстве это знаете? И вы думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас скажете, мол, логистика и деньги не так и это не так, но послушайте, не в 2 же раза", - подытожил Президент.

Работать в нынешних условиях надо сообща

Правительство в ближайшее время примет комплекс мер, направленных на поддержку предприятий и бизнеса. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, подводя итоги совещания. В нынешней ситуации они должны услышать посыл, что правительство и государственные органы управления являются для них партнерами.

Все сегодня работают в одинаково непростой ситуации. Не могу сказать сложной - непростой, нестандартной, необычной. Мне кажется, что в принципе предприятия должны были уже почувствовать посыл, что правительство, страна, государственные органы управления являются партнерами. И сегодня мы говорили опять на тему того, что мы должны сплотиться и вместе противостоять проблемам, которые есть.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

На повестке вопросы совершенствования экономики

Главная цель преобразований - дать возможность людям спокойно работать и минимизировать влияние санкций на общество. Резервы роста есть даже в непростых нынешних условиях.

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