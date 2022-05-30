Президент Беларуси правительству: Все, что обещали, надо выполнить

Начните, наконец-то, нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти. Особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали власти летать в облаках и ждать указаний с центра. Все указания розданы. Не закрепив в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов, провалим все дело. Остановить отток специалистов в областные города и столицу через предоставления жилья, распределения специалистов вузов, льгот и прочее - это ваши вопросы. Перед руководителем четко обозначены абсолютно земные задачи, я имею в виду области и район. Один, два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе. Два самых слабых сельхозпредприятий персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и ПМК, будь-то строительных или мелиоративных, удвоение мелиорации, решение вопросов с пустующими домами и земельными участками. Каких при этом не хватает у вас полномочий для эффективного решения данных проблем, вносите предложения, если не хватает и не надо ломать социально-экономическую политику. Губернатору уполномоченные помощники, за вами помощь и контроль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь