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Президент Беларуси правительству: Все, что обещали, надо выполнить
Новые подходы к экономической политике на ближайшие полтора года. На совещании у Президента сегодня обсудили принципы работы в нынешних реалиях.
На повестке вопросы совершенствования экономики
На повестке практически все сферы: от инвестиций до социальных гарантий населению. Внешние барьеры, которые выстраивает Запад против Беларуси и России, конечно, влияют на наших производителей. Но это не повод для паники, тем более что практика уже показала, что в таких условиях можно эффективно работать. Сейчас надо обратить внимание на ключевые отрасли: калийную и нефтепереработку. На них приходится основное санкционное давление. В целом же промышленность справляется, а значит и экономика чувствует себя уверенно.
Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья и материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт. Напоминаю, трудности - не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует. Текущая задача, прогноз социально-экономического развития 2022 года был обозначен: обеспечить занятость людей, не допустить остановки производства, сохранить нынешний уровень доходов. У кого производительность труда выше - хорошо, пусть платят больше. Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить чего бы это ни стоило.
Инструменты работы под давлением
Сейчас необходима оперативная работа, быстрые решения, где надо - ручной режим управления по важным проектам. Большие формы (как предложенный сегодня правительством закон) необязательно будут эффективными. Фундаментальные меры приняты: переориентация экспорта из Украины и ЕС в Россию и Азию. Также жесткая экономия и агрессивное импортозамещение. Качество работы этой формулы во многом зависит от сроков реализации. Поэтому к работе должны подключиться на всех уровнях.
Работать по-новому должна вся вертикаль власти
Начните, наконец-то, нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти. Особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали власти летать в облаках и ждать указаний с центра. Все указания розданы. Не закрепив в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов, провалим все дело. Остановить отток специалистов в областные города и столицу через предоставления жилья, распределения специалистов вузов, льгот и прочее - это ваши вопросы. Перед руководителем четко обозначены абсолютно земные задачи, я имею в виду области и район. Один, два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе. Два самых слабых сельхозпредприятий персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и ПМК, будь-то строительных или мелиоративных, удвоение мелиорации, решение вопросов с пустующими домами и земельными участками. Каких при этом не хватает у вас полномочий для эффективного решения данных проблем, вносите предложения, если не хватает и не надо ломать социально-экономическую политику. Губернатору уполномоченные помощники, за вами помощь и контроль.
Президент о подорожании популярного в Беларуси автомобиля: Думаете, народ будет молчать?
О работе экономики судят не только по банковским ставкам или курсам валют в обменниках. Есть самый простой и народный способ - цены. Александр Лукашенко привел пример, требуя от правительства пояснить причины заметного удорожания популярной марки машины.
"Скажите, сколько сегодня стоит легковой автомобиль Atlas в долларах. Кто-нибудь мне может сказать? Не знаете цены на единственный автомобиль, на который есть бешеный спрос и у нас, и в России?" - спросил Александр Лукашенко у присутствующих.
27-28 тысяч долларов, последовал ответ.
"Так вот было 27 тысяч долларов, а сколько сейчас уточните, потом публично журналистам скажете. У вас цены в 2 раза выросли, вы в правительстве это знаете? И вы думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас скажете, мол, логистика и деньги не так и это не так, но послушайте, не в 2 же раза", - подытожил Президент.
Работать в нынешних условиях надо сообща
Правительство в ближайшее время примет комплекс мер, направленных на поддержку предприятий и бизнеса. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, подводя итоги совещания. В нынешней ситуации они должны услышать посыл, что правительство и государственные органы управления являются для них партнерами.
Все сегодня работают в одинаково непростой ситуации. Не могу сказать сложной - непростой, нестандартной, необычной. Мне кажется, что в принципе предприятия должны были уже почувствовать посыл, что правительство, страна, государственные органы управления являются партнерами. И сегодня мы говорили опять на тему того, что мы должны сплотиться и вместе противостоять проблемам, которые есть.
На повестке вопросы совершенствования экономики
Главная цель преобразований - дать возможность людям спокойно работать и минимизировать влияние санкций на общество. Резервы роста есть даже в непростых нынешних условиях.
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