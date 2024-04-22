Президент Беларуси предложил Архангельской области углубить сотрудничество в машиностроении

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским предложил партнерам углубить сотрудничество в машиностроении, сообщает БЕЛТА.

Белорусская сторона достаточно глубоко проанализировала совместные возможности. Флагманским направлением традиционно является машиностроение и поставки белорусской техники.

Например, самосвалы БЕЛАЗ прекрасно себя зарекомендовали в том числе в условиях Крайнего Севера. Сегодня активно ведутся переговоры по поставке партии карьерных самосвалов для Первой горнорудной компании.

Следующий блок - пассажирский транспорт. "Мы благодарны вам за выбор современных автобусов МАЗ для масштабного переоснащения перевозок в столице вашего региона. Общая поставка в конце 2022-го - начале 2023 года составила 150 машин. Гарантийное и постгарантийное обслуживание для белорусских производителей - приоритетная задача. Знайте, что все недочеты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, будут немедленно устранены", - заверил глава государства.

При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, белорусские предприятия готовы участвовать в организации обслуживания техники на местах: "Если нужно будет, мы свою технику будем обслуживать сами. Мы можем поставить несколько инженеров и набрать у вас людей. Мы их обучим, и они будут под руководством наших инженеров обслуживать технику, которую мы вам будем поставлять".

Актуальны для Архангельской области и поставки лесозаготовительной техники, поскольку область является одним из ключевых лесных регионов России.