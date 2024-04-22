3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент Беларуси предложил Архангельской области углубить сотрудничество в машиностроении
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским предложил партнерам углубить сотрудничество в машиностроении, сообщает БЕЛТА.
Белорусская сторона достаточно глубоко проанализировала совместные возможности. Флагманским направлением традиционно является машиностроение и поставки белорусской техники.
Например, самосвалы БЕЛАЗ прекрасно себя зарекомендовали в том числе в условиях Крайнего Севера. Сегодня активно ведутся переговоры по поставке партии карьерных самосвалов для Первой горнорудной компании.
Следующий блок - пассажирский транспорт. "Мы благодарны вам за выбор современных автобусов МАЗ для масштабного переоснащения перевозок в столице вашего региона. Общая поставка в конце 2022-го - начале 2023 года составила 150 машин. Гарантийное и постгарантийное обслуживание для белорусских производителей - приоритетная задача. Знайте, что все недочеты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, будут немедленно устранены", - заверил глава государства.
При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, белорусские предприятия готовы участвовать в организации обслуживания техники на местах: "Если нужно будет, мы свою технику будем обслуживать сами. Мы можем поставить несколько инженеров и набрать у вас людей. Мы их обучим, и они будут под руководством наших инженеров обслуживать технику, которую мы вам будем поставлять".
Актуальны для Архангельской области и поставки лесозаготовительной техники, поскольку область является одним из ключевых лесных регионов России.
"Техника "АМКОДОР" у вас работает, однако некоторые все еще ориентируются на машины из недружественных стран. Запчасти привозят по серым схемам втридорога (а то и в пять раз дороже), разбирают по винтикам сломанные экземпляры. Это не эффективно. Уже сегодня в Петрозаводске реализуется уникальный проект: создается первое в России производство лесных машин "АМКОДОР". Головное предприятие в Минске, "Амкодор-Онего" в Карелии сейчас оттачивают качество и подстраиваются под запросы именно российского покупателя. Надеюсь, у архангельских лесозаготовителей очень скоро будет большой интерес к новой союзной технике. Прошу вас поддержать этот выгодный для нас и вас проект. При том я не исключаю того, что мы напрямую будем из Минска с вами сотрудничать и обеспечим все потребности - а они немалые - для Архангельской области", - сказал Президент.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все