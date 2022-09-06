Президент Беларуси принял с докладом первого вице-премьера - что на повестке?

Сразу после совещания по совершенствованию законодательства о гражданстве Президент обсудил экономический блок вопросов с первым вице-премьером страны Николаем Снопковым. На повестке сотрудничество с Китаем, импортозамещение, работа отдельных предприятий, а также прохождение финансов за поставленную продукцию.

Александр Лукашенко заметил, что по всем этим вопросам нет нерешаемых проблем. "Мне не надо письма, мне надо решение вопроса, - подчеркнул он. - Обратились люди за помощью - надо помочь. Люди умеют и продавать продукцию, и деньги за это получать, а кто-то не умеет. А если кто-то не хочет в этой ситуации работать, вы тоже должны внести соответствующие предложения".

Президент также поинтересовался у первого вице-премьера, как в условиях санкционного давления работают некоторые белорусские предприятия. "По докладам вроде бы у кого-то хуже, у кого-то лучше, но проблемы решаются", - отметил он.



Стоит отметить, что наши внешние продажи в санкционный 2022 год демонстрируют рекордные объемы. Так, по словам Николая Снопкова, аналитика показывает, что за период с 2015 года среднемесячный экспорт товаров в Беларуси составлял $2,5 млрд. За июль это свыше $3 млрд.



Так, поставки в Китай за 7 месяцев увеличились на 97 %. Немаловажным элементом в сотрудничестве с Китаем станет подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов. Первым к ней подключится Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения.

В Беларуси будут активно внедрять платежную систему Union Pay.



В декабре Беларусбанк уже начнет выпускать платежные карты этой системы. Карточки, которыми белорусы смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и еще в более чем сотне стран мира. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси



Опираясь на сотрудничество с Китаем, будем также расширять политику импортозамещения. По словам Николая Снопкова, у КНР есть возможность оперативно поставить оборудование и помочь с созданием в нашей стране необходимых производств.



Кроме того, Союзное государство разработало программу сотрудничества по финансированию российской стороной импортозамещающих проектов в Беларуси. Первый вице-премьер отметил, что подготовка соглашения на завершающей стадии.

