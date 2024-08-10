Президент Беларуси продолжил работу в Шкловском районе - в центре внимания развитие холдинга "Купаловское"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа продолжил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области, сообщает БЕЛТА.



На совещании с участием главы государства подробно рассмотрят концепцию развития холдинга "Купаловское". Эта тема накануне, 9 августа, также была в числе обсуждавшихсяна совещании в Шклове, где говорили об эффективном развитии сельхозпроизводства в валообразующих Шкловском и Оршанском районах.



Глава государства напомнил, что в свое время именно со Шкловского района начали реформировать село. И не потому, что это малая родина Президента. "А потому, что я знал здесь каждый клочок, каждое поле. И обойти меня в чем-то, обмануть или недоговорить было сложно", - отметил Александр Лукашенко.



Теперь для сельского хозяйства настало время сделать очередные шаги вперед, и к этому вопросу вновь подошли на примере работы Шкловского района и в том числе холдинга "Купаловское".



Президенту предложили в Шкловском районе создать крупный агрокомбинат, но он не стал торопиться с решением. Речь идет о развитии агрохолдинга "Купаловское" с участием в новой интеграционной структуре ОАО "Александрийское", ЗАО "АСБ-Агро Городец" и ОАО "Шкловский маслодельный завод". Последние три предприятия входят в структуру Управления делами Президента Беларуси.



"Мы предлагаем это объединить в одну структуру, - доложил управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров. - В случае Вашего согласия мы заберем "Купаловское" в структуру Управления делами. Этого на первом этапе будет достаточно. Я считаю, что мы придем к агрокомбинату, где будет жесткая централизация. Мы более подробно изучили опыт агрокомбината "Дзержинский". Мне очень нравится эта структура, но к нейнадо подойти. За счет концентрации ресурсов, оптимизации ресурсов у нас на ровном месте будет эффект".



После дополнительного обсуждения ряда моментов Александр Лукашенко озвучил следующее решение: "Давайте договоримся, что вы еще раз продумаете этот вопрос. И желательно, чтобы была не единая точка зрения, а хоть кто-то сомневался. Я не спорю, что надо объединить потоки сырья. И надо объединить каким-то образом потоки финансовые. Производство, переработка и торговля. Если еще будет задействована торговля… А мы это можем сделать в Беларуси однозначно, ну и Россия у нас купит этот продукт. Главное - это производство. Мы должны получить максимум отсюда".



В настоящее время хозяйство "Александрийское" является самым крупным и многоотраслевым предприятием в Шкловском районе, и его особенностью является наличие собственных перерабатывающих мощностей, что на сегодня является ключевым фактором развития агропромышленного производства. Эти перерабатывающие мощности нужно модернизировать и создавать новые. Помимо реконструкции и модернизации действующих производств запланировано строительство нового молокоперерабатывающего завода.



Вторая ключевая задача - обеспеченность животноводческого комплекса собственными кормами, а также всех перерабатывающих мощностей предприятия гарантированными объемами сырья.



Как доложили Президенту, в настоящее время между предприятиями Шкловского района (участниками агрохолдинга "Купаловское", "Александрийское", "АСБ-Агро Городец" и Шкловский маслодельный завод) существуют товарно-сырьевые связи, но при этом каждое из них ориентировано на закрытие в первую очередь своих потребностей. Предлагается рассмотреть вариант объединения предприятий в единую интеграционную структуру - агрокомбинат. Ресурсный потенциал этого агрокомбината будет внушительным: площадь сельхозугодий почти 43 тыс. га, или 59 % площади сельхозорганизаций района.



Предполагается, что объединение названных предприятий в единую структуру позволит на первом этапе после оптимизации посевных площадей обеспечить к 2028 году отрасль животноводства практически под полную потребность кормами собственного производства, в том числе зерном. Будет решен вопрос с обеспечением мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Александрийское" и нового молокоперерабатывающего предприятия гарантированным и качественным сырьем.



Новую интеграционную структуру, если Александр Лукашенко поддержит это предложение, планируется создать в 2 этапа. На первом этапе в 2024-2028 годах агрохолдинг "Купаловское" перейдет в подчинение Управлению делами Президента, и в его состав войдут "Александрийское", "АСБ-Агро Городец" и Шкловский маслодельный завод.



В последующем на втором этапе предлагается создать вертикально интегрированную структуру - агрокомбинат, который будет функционировать как единая технологическая цепочка по производству и реализации агропромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью.



Речь на совещании также шла о решении жилищного вопроса для закрепления кадров в агрокомбинате и в целом наведении во всех хозяйствах порядка, повышении эффективности работы.