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Президент Беларуси проинспектировал экспериментальные поля на своей малой Родине
Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектировал экспериментальные поля в Могилевской и Витебской областях, сообщает БЕЛТА.
В народе эти поля называют еще "президентскими". Каждый год на этих полях, на стыке двух областей, белорусские аграрии проводят важные для всей страны эксперименты, высевая различные культуры, сравнивая отечественные и импортные сорта, строго соблюдая технологии и принципы севооборота. Затем лучший опыт распространяется на всю страну.
"В нынешнем году на этих полях посеяны кукуруза на зерно (разных сортов) и травы - клевер, люцерна, смесь "клевер - тимофеевка". Осмотрев все посевы, Президент оценил их как очень хорошие, и даже близкие к идеальным", - написал Telegram-канал "Пул Первого".
Глава государства поблагодарил работников Национальной академии наук и всех, кто участвовал в этой работе, в том числе и фермеров, которые работают на этой земле.
Как известно, сельскому хозяйству Президент уделяет большое внимание. Развитие этой отрасли в целом на постоянном контроле главы государства. Президент лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций, опробовать технологии и новые виды культур. Потом лучшие и самые успешные из наработок внедряются в жизнь уже массово.
Фото: pixabay.com
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