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Президент Беларуси провел встречу с послом Китая
Беларусь рассчитывает нарастить экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторые трудности, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой. Сегодня это тема разговора во Дворце Независимости Президента и посла КНР в Минске. По мнению Александра Лукашенко, необходимо в том числе и в торговой сфере сконцентрироваться на восстановлении показателей. Тем более что Китай - первая страна, у которой экономика начала приходить в себя после коронавирусного удара.Товарооборот Минска и Пекина сейчас составляет чуть более 4,5 миллиарда долларов. За предыдущий год он показал рост в 22 %. Экспорт 700 миллионов, что тоже выше на 32 пункта. Активно инвестирует Поднебесная и в нашу землю - прямых вложений на 141 миллион долларов.
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Там уже зарегистрировано 58 резидентов. В целом же Беларусь и Китай сотрудничают и по-товарищески. Так, правительство КНР оказывает нам техническую помощь: портфель проектов включает новый национальный футбольный стадион, бассейн и социальное жилье.
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