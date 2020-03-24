Президент Беларуси провел встречу с послом Китая

Беларусь рассчитывает нарастить экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторые трудности, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой. Сегодня это тема разговора во Дворце Независимости Президента и посла КНР в Минске. По мнению Александра Лукашенко, необходимо в том числе и в торговой сфере сконцентрироваться на восстановлении показателей. Тем более что Китай - первая страна, у которой экономика начала приходить в себя после коронавирусного удара.Товарооборот Минска и Пекина сейчас составляет чуть более 4,5 миллиарда долларов. За предыдущий год он показал рост в 22 %. Экспорт 700 миллионов, что тоже выше на 32 пункта. Активно инвестирует Поднебесная и в нашу землю - прямых вложений на 141 миллион долларов.





