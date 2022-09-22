Президент Беларуси рассчитывает на продолжение сотрудничества с Citic Construction, особенно в строительстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на продолжение сотрудничества с китайской корпорацией Citic Construction, особенно в строительстве. Об этом глава государства заявил на встрече с первым вице-президентом корпорации Ян Цзяньцяном, сообщает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что в будущем планирует обсудить ряд вопросов с Председателем КНР Си Цзиньпином, и до этого хотел бы выяснить отдельные моменты по работе Citic Construction в Беларуси.

"Есть ряд вопросов, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы - крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. Все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с Председателем Си Цзиньпином, - пояснил Александр Лукашенко. - Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда (во время саммита ШОС. - Прим. БелТА) с Председателем (КНР Си Цзиньпином. - Прим. БелТА), обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве".

"Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам и мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли", - добавил глава государства. По его словам, Citic Construction выражает готовность работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий. "Мы это приветствуем", - подчеркнул Президент.

Международная инжиниринговая компания Citic Construction Co., Ltd создана в ноябре 2002 года и является дочерней компанией крупнейшей государственной финансовой корпорации Китая Citic Group. Основные направления ее деятельности - строительство под ключ объектов недвижимости, в том числе промышленных, инфраструктурных, спортивных, экспортно-импортные поставки механического и электронного оборудования. Компания реализует проекты в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки. В 2007 году она одной из первых китайских инжиниринговых компаний начала деятельность на территории Беларуси.

С участием Citic Construction в качестве генподрядчика реализованы проекты по строительству под ключ цементных заводов ОАО "Белорусский цементный завод", ОАО "Кричевцементношифер", ОАО "Красносельскстройматериалы", по организации производства сборки легковых автомобилей ("БЕЛДЖИ") на 2012-2030 годы, по модернизации Оршанского льнокомбината.

В 2016-2018 годах компания вошла в состав акционеров СЗАО "БЕЛДЖИ" и ЗАО "БНБК" (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация), став таким образом не только генподрядчиком, но и соинвестором и акционером по этим проектам, принимая участие в управлении ими.

В настоящее время компания реализует в Беларуси три инвестпроекта: по строительству обогатительного калийного комбината для ИООО "Славкалий", строительству многофункционального гостинично-делового комплекса в Минске в районе проспекта Победителей и строительству высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла для БНБК.