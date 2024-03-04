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Президент Беларуси рассчитывает на серьезный рост товарооборота с Казахстаном после визита Токаева
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на серьезный рост товарооборота с Казахстаном после визита в Беларусь Токаева. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ерланом Байжановым, сообщает БЕЛТА.
"Наша с вами встреча проходит не просто так. Вы знаете прекрасно, что, скорее всего, в третьем квартале Президент Казахстана прилетит с официальным визитом в Беларусь. Нам также очень важно сегодня оговорить некоторые моменты этого важного для Беларуси мероприятия. Переговоры пройдут на самом высоком уровне, заинтересованные лица встретятся в рамках этого визита. И я уверен, что тот миллиард, который мы достигли в товарообороте, после этого визита окажется просто смешным. Потому что с таким потенциалом страны. И самые дружественные, находящиеся в наших интеграционных объединениях. Такие государства, как Беларусь и Казахстан, должны иметь самые продвинутые отношения", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко заверил, что Беларусь готова расширять сотрудничество с Казахстаном по созданию совместных предприятий. Он также уверен, что страны способны преодолеть не только санкционные вызовы, но и любые другие барьеры и препятствия.
Глава государства отметил и активную международную деятельность Казахстана. В настоящее время страна председательствует в ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь уже летом на саммите в Астане, в том числе при поддержке Казахстана, рассчитывает стать полноправным членом ШОС.
Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за большую работу, которую он провел, особенно в нынешний ответственный для Беларуси период. "Я имею в виду выборы. Вы внимательно следили за ситуацией, происходящей в Беларуси. Знаю, что вы сейчас посещаете разные населенные пункты, места нашей Беларуси. Хотел бы услышать ваши впечатления. Может быть, что-то вы нам подскажете - то, чего мы не видим. Свежим глазом всегда виднее. Поэтому будем вам очень благодарны", - сказал белорусский лидер.
Он подчеркнул, что посол Казахстана является другом Беларуси. "Рассчитывайте на то, что мы окажем вам всяческую поддержку в вашей дипломатической миссии. Это даже не обсуждается", - отметил глава государства.
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