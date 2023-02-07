Президент Беларуси рассказал, чего ждать от санкционной политики Запада

Беларусь будут не просто пугать новыми санкциями, а накачивать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о проекте закона "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности", пишет БелТА.



"В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы госуправления работали в тесной увязке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы".

