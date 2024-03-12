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Президент Беларуси ставит задачу интенсивного и эффективного освоения месторождений полезных ископаемых
В Беларуси необходимо интенсивно и эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 марта на совещании о состоянии и развитии минерально-сырьевой базы республики, наращивании геологоразведочных работ, пишет БЕЛТА.
Президент обратил внимание, что все полезные ископаемые являются национальным достоянием страны, стратегическим запасом, принадлежащим народу, и только народу. Речь и про калий, и про нефть, и про пресную воду (бесценный ресурс на планете в последнее время), и многое другое.
"Тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений, эффективности и рационального использования. А также внедрения самых передовых технологий добычи и переработки", - подчеркнул Президент.
"Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений, эффективности и рационального использования, а также внедрения самых передовых технологий добычи, переработки и, особенно в наших условиях, поиска новых полезных ископаемых", - подчеркнул Президент.
Состояние минерально-сырьевой базы и ее дальнейшее развитие уже обсуждалось на подобном совещании восемь лет назад, напомнил Александр Лукашенко. Поручения были даны также и при назначении Андрея Худыка министром природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2017 году.
"Тогда мы с Вами говорили, что в Беларуси неплохо изучены природные богатства, которые находятся на поверхности. А вот про то, что под землей, знаем далеко не все. Поэтому надо наращивать геологоразведочные работы", - сказал глава государства.
Президент отметил особое значение собственных минерально-сырьевых ресурсов, поскольку они являются залогом суверенитета и стабильного развития экономики. Тем более актуально это сейчас, когда в отношении Беларуси с каждым годом усиливается санкционное давление.
"Пришло время сверить часы. И найти решения для самых проблемных и недостаточно проработанных вопросов. Таких немало. Хотя, разумеется, у нас есть весьма успешные отрасли", - заявил глава государства.
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