Президент Беларуси: Такого рапса в своей жизни не видел!

Чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым-колосовым, думаю, что нам надо вернуться к более серьезному возделыванию озимого ячменя. Меня волновало в прошлом году, когда я принимал жесткое решение, одно: сможем ли мы получить не просто урожайность. Нам нужно качественное хорошее зерно. Если 10 млн и получим - счастье. На этих посевных площадях, не сокращая объемы рапса и других. То есть за счет интенсивного ведения хозяйства. Этот год показал, что озимый ячмень - это чудо. Я таких полей озимого ячменя никогда не видел, во-первых. Во-вторых, я мало видел вообще вот таких полей зерновых-колосовых. Я здесь уже в третий раз: когда посеяли, смотрел, когда были всходы, и вот сейчас, в момент налива зерна. Я однозначно убежден, что озимому ячменю быть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

