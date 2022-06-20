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Президент Беларуси: Такого рапса в своей жизни не видел!
О развитии сельского хозяйства говорили 20 июня в агрогородке Александрия Шкловского района. Александр Лукашенко начал рабочую неделю на малой родине.
Здесь, на стыке Могилевской и Витебской областей, находятся знаменитые экспериментальные президентские поля, где опробуют различные подходы в сельском хозяйстве: выращивают новые культуры, применяют последние технологии. Эталон сельского хозяйства в Беларуси. Причем в зоне критического земледелия. В этом году неплохой результат показывает озимый ячмень. Для Витебской области эта культура могла бы стать выходом, отметил Президент. Тема, как получить достаточное количество качественных зерновых, актуальна и для некоторых других районов страны. Пока в Беларуси всего посеяно чуть более 60 тысяч гектаров этой культуры из пяти миллионов гектаров пашни - этого недостаточно. При этом белорусский лидер особо подчеркнул: главное в этом вопросе - технологии!
Чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым-колосовым, думаю, что нам надо вернуться к более серьезному возделыванию озимого ячменя. Меня волновало в прошлом году, когда я принимал жесткое решение, одно: сможем ли мы получить не просто урожайность. Нам нужно качественное хорошее зерно. Если 10 млн и получим - счастье. На этих посевных площадях, не сокращая объемы рапса и других. То есть за счет интенсивного ведения хозяйства. Этот год показал, что озимый ячмень - это чудо. Я таких полей озимого ячменя никогда не видел, во-первых. Во-вторых, я мало видел вообще вот таких полей зерновых-колосовых. Я здесь уже в третий раз: когда посеяли, смотрел, когда были всходы, и вот сейчас, в момент налива зерна. Я однозначно убежден, что озимому ячменю быть.
По рапсу стоит задача выйти на миллион тонн. Возделывание этой культуры - еще одна тема рабочей поездки Президента. Рапсовым полем Александр Лукашенко также остался доволен - ожидается хороший урожай. Опыт возделывания нужно распространить и на другие хозяйства по стране.
Рапс - это деньги для крестьян. Сегодня даже в период этих бешеных санкций Европа просит: "Дайте рапсовое масло!" Надо выходить на миллион. Мы уже сегодня больше 700 тыс. Даже с этими посевными площадями, что у нас есть, если так технологически хозяйствовать, мы будем иметь миллион. Вот тема. Это должно переломить сельское хозяйство. Поэтому быть озимому ячменю и быть рапсу.
Прямо на поле обязательная дегустация той самой продукции, за которой стоят очереди в Европе - тема особенно актуальна на фоне подсолнечного кризиса в мире.
Рабочая поездка - это лишь начало большого разговора о грядущей революции в сельском хозяйстве. Инспекция этих полей продолжится во время уборки урожая. Речь зашла и об обеспечении современной техникой. В целом ее достаточно в сельском хозяйстве. Но она стала более дорогой и сложной. А потому важно, чтобы специалисты бережно относились к ней и правильно эксплуатировали.
После работы в поле Президент пригласил всех участников сегодняшнего разговора в свой родной дом в Александрии. Общение с чиновниками и учеными продолжилось во время рабочего обеда. С белорусской картошкой и блюдами из печи по традиционным рецептам.
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