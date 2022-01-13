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Президент Беларуси: Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние

Президент Беларуси: Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние
Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров, сообщает БелТА.

Один из вопросов, вынесенных на совещание, - проект указа, которым на базе существующего Министерства связи и информатизации предлагается создать новый государственный орган - Министерство цифрового развития и связи.

Глава государства предупредил: "Здесь не должно быть гонки, связанной с какими-то там модными течениями. Если что-то меняем, это должны быть изменения по существу. И, самое главное, эти изменения должны быть востребованы обществом, экономикой".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой - следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня внимательно рассмотрим данный вопрос.

Президент отметил, что, как ему докладывают, в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура: построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки и хранения, внедрены современные средства защиты информации.

"Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий", - заявил белорусский лидер.

Он попросил доложить, как реализация предлагаемого указа будет способствовать качественным изменениям в жизни граждан и развитию страны, насколько это все востребовано.

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