Президент Беларуси видит возможности нарастить товарооборот с Орловской областью до 500 млн долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможности в ближайшие годы нарастить товарооборот с Орловской областью России до полумиллиарда долларов. Соответствующее заявление глава государства сделал 1 апреля на встрече с губернатором этого региона Андреем Клычковым, пишет БЕЛТА.



Глава государства тепло приветствовал руководителя российского региона в Беларуси, отметив, что это его первое посещение нашей страны. Президент выразил надежду, что благодаря географической близости удастся более интенсивно налаживать сотрудничество. При необходимости будут найдены и логистические возможности для этого.



Президент напомнил, что в начале марта белорусское правительство назначило председателя Брестского облисполкома Юрия Витольдовича Шулейко новым закрепленным за Орловской областью - человека активного, деятельного, способного сделать многое для развития взаимодействия с российским регионом. "Убежден, как руководители на местах вы быстро найдете общий язык", - сказал глава государства.



Программа визита делегации Орловской области в Беларуси предусматривает встречи на уровне правительства, посещение крупных отечественных предприятий, обмен опытом регионального развития. Александр Лукашенко подчеркнул, что в отношениях с этим регионом нет закрытых тем, страна готова предоставить свою продукцию и открыта для более тесного взаимодействия. А учитывая уровень развития Орловской области, готова также и перенимать передовой опыт в отдельных отраслях. Тем более, уже есть опыт двустороннего взаимодействия: подписан план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Орловской области и Гомельским облисполкомом. "Уверен, итоги вашего визита будут подкреплены конкретными совместными проектами", - заявил Александр Лукашенко.





Непростая ситуация и готовность помочь

В то же время Президент обратил внимание на непростую ситуацию в Орловской области России: "Спокойно жить и работать в ближайшее время вам также не дадут, на это нечего рассчитывать. Поэтому приходится в сложнейших условиях решать задачи по защите мирного населения и объектов критической инфраструктуры. Если в этом плане чем-то мы можем вам помочь, обращайтесь, мы будем рады помочь", - подчеркнул белорусский лидер.





Потенциал взаимной торговли

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, глава белорусского государства предложил взять в качестве точки отсчета объем взаимного товарооборота за 2023 год. Тогда он был весьма внушительным - четверть миллиарда долларов. "Думаю, в ближайшее время, года за три, мы можем выйти на полмиллиарда. Это вполне реально. Хотя придется поработать, поднапрячься", - сказал Президент.

Драйверами роста, по его словам, могут выступить традиционно сильные экономические отрасли Орловской области, такие как сельское хозяйство, микроэлектроника, инвестиционная сфера. По его словам, во всех этих сферах у обеих сторон высокий уровень развития, поэтому сопряжение возможно и нужно делать все, чтобы получить наибольший эффект.





Беспилотный комбайн и другая техника

Александр Лукашенко более подробно остановился на тех сферах, где Беларусь готова предложить сотрудничество. Одна из них - машиностроение. Исходя из пожеланий и целей делегации Орловской области, ее должны заинтересовать коммунальная, строительная, дорожно-строительная и лесохозяйственная техника "АМКОДОР". А на "Гомсельмаше" - комбайны различных модификаций. "Кстати, в Тамбовской области совместно с "Гомсельмашем" на днях запущено производство беспилотных комбайнов "Титан". Перспективное направление. Посмотрите, обратите на это внимание", - рекомендовал Президент.

Глава государства также предложил подумать о создании специализированных учебных классов с белорусской техникой в сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина в городе Орле.

Тест-драйв белорусских троллейбусов и трамваев

Еще одной сферой потенциального интереса Президент назвал поставки пассажирского транспорта. Отечественная промышленность регулярно увеличивает объемы выпуска такой продукции. В линейке есть экологичные электробусы, троллейбусы, трамваи, в том числе техника с низким полом для пассажиров с ограниченной мобильностью. "Вся белорусская продукция имеет высокие эксплуатационные характеристики", - подчеркнул Александр Лукашенко. В этой связи Президент упомянул о реализации в Жодино и Шкловском районе пилотного проекта по переводу городского общественного транспорта на электрический, который оценивается как весьма перспективный. "За этим будущее", - сказал глава государства. Он также предложил организовать в Орле тест-драйв нескольких единиц белорусских троллейбусов с автономным ходом и трамваев, чтобы российские специалисты и жители оценили их возможности.

Кооперация в микроэлектронике

Микроэлектроника - это еще одно направление, о котором шла речь на встрече и которое, по словам Александра Лукашенко, часто становится темой его разговоров с Президентом России Владимиром Путиным. Обращаясь к Андрею Клычкову, Президент сказал: "Вы молодцы, что сохранили, как и в Беларуси, свои предприятия. Вы знаете наши "Интеграл" и "Планар". С учетом задач по импортозамещению кооперацию придется нам расширять. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счет".





Взаимный интерес в сельском хозяйстве

Что касается сельского хозяйства и продовольствия, Орловская область находится в лидерах по производству гречихи, рапса, сахарной свеклы, а также по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур. "Это то, что нам нужно. Надо сотрудничать со своими людьми, а не с французами и немцами", - подчеркнул глава государства. В свою очередь Беларусь готова делиться элитными семенами, высокоурожайными сортами сельскохозяйственных культур. Есть также возможность поставок ветеринарных препаратов. Отдельно Президент упомянул Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию - уникальный проект по производству комбикормов, аминокислот и премиксов. Кроме того, в стране выработаны высокопродуктивные технологии в племенном деле, птицеводстве, молочнотоварном производстве и многих других отраслях, которыми Беларусь готова делиться с россиянами.

Знаковый объект и возможности белорусских строителей

В сфере строительства белорусские специалисты уже продемонстрировали свои возможности - несколько лет назад было построено новое здание школы в городе Ливны Орловской области. В регионе остались довольны работой отечественных строителей. Кроме того, знаковые социально направленные объекты и современные многоэтажные жилые дома возведены белорусами на территории ближайших к этой области регионов России.

"Мы строим быстро, качественно. Самое главное, по цене мы запросто можем выигрывать даже у российских строителей", - заметил Президент.

Александр Лукашенко предложил, чтобы белорусские специалисты построили в Орловской области какой-либо знаковый объект и сделали это под ключ, начиная с проектирования и заканчивая сдачей готового объекта. Тем более в регионе сформировано десять площадок, подлежащих комплексному развитию территорий, пригодных для жилищного строительства. "Думаю, есть смысл привлечь для этих проектов белорусских строителей, - сказал глава государства. - Мы точно построим очень хорошие, качественные объекты".

При этом возможности Беларуси распространяются не только на строительство, но также и на капитальный ремонт, проектирование и проведение инженерных изысканий, поставок современных строительных материалов и лифтов, содействие в газификации регионов и многое другое. Услуги в обозначенных областях страна также готова предложить российскому региону.