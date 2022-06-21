Президент Беларуси: Возделывание ячменя и рапса станет переломным моментом для сельского хозяйства

10 миллионов тонн зерна и около миллиона тонн рапса - такую задачу по валовому сбору накануне поставил Президент.



Александр Лукашенко проинспектировал экспериментальные поля Шкловского района в зоне критического земледелия, где опробуют новые подходы в сельском хозяйстве. В этом году неплохой результат показывает озимый ячмень. В прошлом сезоне белорусский лидер обозначил жесткое требование по его возделыванию. Для Витебской области эта культура могла бы стать выходом - отметил Президент. При этом белорусский лидер особо подчеркнул: главное в этом вопросе - технологии!



Обращаясь к губернаторам и ученым, Президент отметил - возделывание ячменя и рапса станет переломным моментом для сельского хозяйства. Тема особенно актуальна на фоне продовольственного кризиса в мире. Речь зашла и об обеспечении современной техникой, акцент - на хозяйственный подход и правильную эксплуатацию. Общение с чиновниками и учеными продолжилось во время рабочего обеда в родном доме Президента в Александрии с блюдами из печи по традиционным рецептам из продуктов, выращенных на нашей земле.