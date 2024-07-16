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Президент Беларуси встретился с губернатором Приморского края России
Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июля провел встречу с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко, пишет БЕЛТА.
"Владивосток географически далекий, но не чужой. Об этом свидетельствуют наши с вами встречи, нередкие, и те договоренности, которых мы достигаем в результате этих встреч. Говорить много о том, что мы можем, что не можем, на что мы способны, нет никакого смысла, потому что мы знаем возможности во Владивостоке, вы знаете наши возможности - Беларуси, - отметил Александр Лукашенко. - Я часто очень разговариваю с Президентом России и рассказываю о наших встречах, о потребностях Дальнего - близкого для нас - Востока, о "просьбах" губернатора Приморского края. В шутку говорю: он уже все вывез, а когда не хватает денег в бюджете, то тогда использует личные средства для того, чтобы работать во благо России".
Олег Кожемяко в свою очередь подчеркнул, что Приморский край придает очень большое значение партнерству с Беларусью. "Благодаря нашему сотрудничеству жители Приморского края потребляют с удовольствием белорусскую продукцию. С каждым годом растет оборот - по продукции сельского хозяйства, машиностроения. Если мы начинали с полутора миллиардов (российских рублей. - Прим. БЕЛТА), то сейчас 22,5. Это взаимовыгодно: у нас тоже вырос экспорт - в три раза, Беларусь стала больше получать приморских товаров", - констатировал глава региона.
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