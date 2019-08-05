Президент Беларуси встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка

Самое динамичное сотрудничество Беларуси с международным финансовым институтом. Это о партнерстве официального Минска с Европейским инвестиционным банком.



Всего за полтора года портфель инвестпроектов превысил 300 миллионов евро. Подобной динамики действительно нет ни с одним другим стратегическим кредитором в мире. О важности долгосрочных вложений под невысокую ставку для стабильного развития не только Беларуси, но всего региона шла речь сегодня на встрече белорусского лидера с вице-президентом Европейского инвестбанка. Александр Лукашенко сделал акцент на ключевые для страны и Европы проекты с участием банка. А это транспортный коридор Минск - Ошмяны - Литва как новая логистическая артерия для стран Балтии и Северной Европы. Плюс очистка воды в минской агломерации, тепловая реновация жилья и перевод котельных на местные виды топлива, например, дрова. Экологический эффект ощутят не только минчане, но и десятки миллионов европейцев - жителей бассейнов Днепра и Черного моря. Все проекты нацелены на устойчивое развитие и высокое качество жизни в Беларуси и Центральной Европе.