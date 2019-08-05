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Президент Беларуси встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка

Самое динамичное сотрудничество Беларуси с международным финансовым институтом. Это о партнерстве официального Минска с Европейским инвестиционным банком.

Всего за полтора года портфель инвестпроектов превысил 300 миллионов евро. Подобной динамики действительно нет ни с одним другим стратегическим кредитором в мире. О важности долгосрочных вложений под невысокую ставку для стабильного развития не только Беларуси, но всего региона шла речь сегодня на встрече белорусского лидера с вице-президентом Европейского инвестбанка. Александр Лукашенко сделал акцент на ключевые для страны и Европы проекты с участием банка. А это транспортный коридор Минск - Ошмяны - Литва как новая логистическая артерия для стран Балтии и Северной Европы. Плюс очистка воды в минской агломерации, тепловая реновация жилья и перевод котельных на местные виды топлива, например, дрова. Экологический эффект ощутят не только минчане, но и десятки миллионов европейцев - жителей бассейнов Днепра и Черного моря. Все проекты нацелены на устойчивое развитие и высокое качество жизни в Беларуси и Центральной Европе.



Отметим, кредиты банка - это долгие и недорогие деньги, выгодные для экономики. Срок погашения - свыше 15 лет, есть льготный период, а ставка по кредиту - одна из самых низких в мире. Такие займы логично тратить на массивные инфраструктурные проекты: дороги, энергетику, экологию, цифровизацию госуслуг и качество жизни людей. Эти проекты не приносят быстрой финансовой отдачи, но работают на стабильность и безопасность в регионе. И именно в этом Евросоюз видит свои выгоды от инвестиций банка.

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