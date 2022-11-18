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Президент чествует передовиков АПК

С благодарностью за нелегкий труд на земле. Сегодня белорусские аграрии принимают поздравления от Президента. Во Дворце Независимости проходит чествование передовиков сельского хозяйства по случаю их предстоящего профессионального праздника (его отмечают в третье воскресенье ноября). Это особая дата для всей страны. Беларусь аграрная - это наш бренд. Ставка на развитие агропрома, сделанная на заре независимости, сегодня позволяет полностью обеспечить себя продовольствием и не зависеть от внешних поставок. Глава государства всегда с особым трепетом относился к тем, кто ежедневно трудится в полях. И не раз подчеркивал: земля и люди были и остаются одними из главных богатств Беларуси. Сегодня Президент отметит лучших.

Белорусы будут и с мясом, и с молоком, и с хлебом. Даже не сомневаюсь в этом. Произведем 8 млн тонн молока. Потребление в республике всего 3 млн тонн, 5 млн тонн надо продать на экспорт. Все будет хорошо.
Александр Савчиц, генеральный директор ОАО "Савушкин продукт"
Я всю жизнь работаю в сельском хозяйстве, и мне нравится широта полей, нравится, как с маленького росточка прорастает большой урожай. Я первый раз во Дворце Республики, был во Дворце Независимости. Супер! Эмоции зашкаливают!
Юрий Менделев, главный агроном ОАО "Батчи"

Уровень развития сельского хозяйства в Беларуси позволяет решить любые продовольственные задачи своего рынка, а также прилично заработать на внешних. По итогам нынешнего года наша страна рассчитывает выйти на рекордные цифры экспорта - свыше 8 миллиардов долларов. Продукты под брендом "Сделано в Беларуси" поставляются в 110 стран мира.

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