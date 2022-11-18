Президент чествует передовиков АПК

С благодарностью за нелегкий труд на земле. Сегодня белорусские аграрии принимают поздравления от Президента. Во Дворце Независимости проходит чествование передовиков сельского хозяйства по случаю их предстоящего профессионального праздника (его отмечают в третье воскресенье ноября). Это особая дата для всей страны. Беларусь аграрная - это наш бренд. Ставка на развитие агропрома, сделанная на заре независимости, сегодня позволяет полностью обеспечить себя продовольствием и не зависеть от внешних поставок. Глава государства всегда с особым трепетом относился к тем, кто ежедневно трудится в полях. И не раз подчеркивал: земля и люди были и остаются одними из главных богатств Беларуси. Сегодня Президент отметит лучших.