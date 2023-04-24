Президент: Гродненская область развивается достойно, по отдельным направлениям лучше других

В Гродно сегодня состоялся серьезный разговор о развитии региона. Прошлись по всем экономическим аспектам, несмотря на большие праздничные выходные. Как говорится, это не повод расслабляться - решения нужны каждый день! Губернатор и местная вертикаль власти отчитались о выполнении социально-экономических показателей. В целом Гродненщина развивается достойно. По многим направлениям задает темп. Регион среди аграрных лидеров на протяжении последних лет, но и проблемных вопросов хватает. Есть слабые места по селу и на Гродненщине.

Говоря о недостатках, Александр Лукашенко обратил внимание на сферу животноводства в регионе. До настоящего времени не выполнено поручение главы государства по укомплектованию молочно-товарных комплексов под полную загрузку. "Встает вопрос: мужики, мы зачем их строили? Ну если Гродненская область не может это сделать, тогда на какую область будем опираться…" - обратил внимание Президент.

На половине построенных и реконструированных комплексов не обеспечивается даже среднеобластной уровень продуктивности скота. Например, в Островецком районе.

Есть упущения в вопросах воспроизводства стада. Это характерно для Лидского, Мостовского, Ивьевского районов. "Кстати, здесь соответственно отмечается снижение и валового производства молока по 2022 году", - сказал Александр Лукашенко.

Есть также проблемы в производстве свинины и мяса птицы. "В то время, когда спрос на продукцию сельского хозяйства огромный, рынок открыт", - подчеркнул белорусский лидер.

Посевная кампания

В стране в разгаре посевная кампания. Сегодня закладываем основу будущего урожая. Президент мониторил ход работ с воздуха и поделился впечатлениями.

Александр Лукашенко в некоторых моментах высказал критику в адрес Минской области на фоне ситуации на Гродненщине. "Посевная началась. Я проехал весь ваш восток, центр, запад посмотрел. Должен сказать, Леонид Константинович (отвечающий за сельское хозяйство вице-премьер Леонид Заяц. - Прим. ред.), отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область", - сказал глава государства.

Он пояснил, что на границе Минской и Гродненской областей видна существенная разница в уровне хозяйствования на земле. В то время как в Гродненской области в хозяйствах практически идеальный порядок, их соседи на Минщине не могут похвастаться таким же состоянием. "Понимаете, как нарочно Караник (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. - Прим. ред.) сделал. Я так в вертолете летел и говорю: ну, нарочно сделал, - отметил Президент. - Любо-дорого посмотреть! Оттуда заезжаешь (из Минской области. - Прим. ред.) - как будто с убыточных дремучих колхозов".

"Я не понимаю. Вы, наверное, самоуспокоились, вы просто меня не слышите. Я же вам говорил: лучше воевать в поле, чем там (речь об угрозе реальной горячей войны, если не обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны. - Прим. ред.)", - акцентировал внимание белорусский лидер.





Работа реального сектора

Экономика региона опирается на сельское хозяйство и промышленность. Реальный сектор работает в условиях санкций, поэтому упор делают на импортозамещение, развитие связей с восточными партнерами и выстраивание новых логистических цепочек. Губернатор рассказал, что усилия по всем этим аспектам позволили в первом квартале года экономике региона выйти на траекторию роста. Президент напомнил о необходимости реализации в каждом районе серьезного инвестпроекта.

А. Лукашенко: Главное сейчас - ускорение

Еще одна тема - работа промышленного сектора региона. "Вы существенно просели в прошлом году в деревообработке, текстильной промышленности, нефтехимии и ряде других отраслей. Вообще для Гродненщины это недопустимо. Да и первый квартал этого года вы сработали на уровне прошлого года, а значит, пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас - ускорение", - подчеркнул белорусский лидер.

Он заметил, что ориентироваться только на "Гродно Азот" и атомную станцию нельзя. "Я неоднократно говорил о необходимости реализации в каждом районе как минимум по одному серьезному инвестиционному проекту", - напомнил Президент.

Развитие Гродненского региона

Это был обстоятельный разговор не только об АПК и промышленности. Например, на совещании Президент напомнил руководителю региона о поручении в отношении стабфондов - люди должны быть обеспечены отечественными овощами и фруктами. По-прежнему актуальными остаются проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог. Задача - в кратчайшие сроки исправить ситуацию. И это касается не только и не столько Гродненской области, сколько страны в целом.