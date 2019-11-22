Президент: интересы людей во главе угла любой реформы

В Витебске прошло большое совещание по развитию аграрного сектора региона

Сохранить село и учитывать интересы людей при проведении реформ в АПК Витебской области - главное требование Главы государства. Большое совещание с участием Александра Лукашенко по развитию аграрного сектора северного региона прошло сегодня в Витебске.

Большой разговор об АПК Витебщины

Разговор получился обстоятельным. Состав участников максимально расширен: кроме высших должностных лиц, руководителей региона и районов свои предложения по реорганизации АПК области высказали и директора сельхозорганизаций. Позиция каждого была услышана. Глава государства внимательно и подробно ознакомился с нововведениями, предложенными правительством. Проект указа, который сегодня вынесли на всеобщее обсуждение, предполагает в том числе на базе существующих интеграционных структур (их 4 в области) создать единый сельскохозяйственный суперхолдинг - фактически, дополнительный административный орган. Однако такого рода "надстройки" не помогут решить системные проблемы в АПК региона, считает Президент. Так, наиболее острые вопросы - это закредитованность, слабая материально-техническая база и отток кадров.

Позиция Александра Лукашенко такова: во главе угла всех преобразований должны быть люди.

А потому одно из требований касалось создания благоприятных условий специалистам - тогда и проблем с кадрами не будет. Президент не может оставаться равнодушным к этим проблемам, потому и обсуждение проходило очень эмоционально.

Этот разговор о перспективах АПК региона назревал давно. За последние пять лет объем выпуска сельхозпродукции в области уменьшился. Ощутимы потери в животноводстве и в производстве молока. Низкая загрузка предприятий стала причиной неполной занятости специалистов и простоев производственных линий. Упали экспортные показатели. Позиция Президента: нужно грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры и "идти от земли". На данном этапе, речи о суперхолдинге быть не может. С рассрочкой долгов, которые тормозят развитие ныне существующих холдингов, при необходимости помогут.

Обсуждение развития АПК Витебщины будет продолжено