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Президент: интересы людей во главе угла любой реформы
В Витебске прошло большое совещание по развитию аграрного сектора региона
Сохранить село и учитывать интересы людей при проведении реформ в АПК Витебской области - главное требование Главы государства. Большое совещание с участием Александра Лукашенко по развитию аграрного сектора северного региона прошло сегодня в Витебске.
Большой разговор об АПК Витебщины
Разговор получился обстоятельным. Состав участников максимально расширен: кроме высших должностных лиц, руководителей региона и районов свои предложения по реорганизации АПК области высказали и директора сельхозорганизаций. Позиция каждого была услышана. Глава государства внимательно и подробно ознакомился с нововведениями, предложенными правительством. Проект указа, который сегодня вынесли на всеобщее обсуждение, предполагает в том числе на базе существующих интеграционных структур (их 4 в области) создать единый сельскохозяйственный суперхолдинг - фактически, дополнительный административный орган. Однако такого рода "надстройки" не помогут решить системные проблемы в АПК региона, считает Президент. Так, наиболее острые вопросы - это закредитованность, слабая материально-техническая база и отток кадров.
Позиция Александра Лукашенко такова: во главе угла всех преобразований должны быть люди.
А потому одно из требований касалось создания благоприятных условий специалистам - тогда и проблем с кадрами не будет. Президент не может оставаться равнодушным к этим проблемам, потому и обсуждение проходило очень эмоционально.
Этот разговор о перспективах АПК региона назревал давно. За последние пять лет объем выпуска сельхозпродукции в области уменьшился. Ощутимы потери в животноводстве и в производстве молока. Низкая загрузка предприятий стала причиной неполной занятости специалистов и простоев производственных линий. Упали экспортные показатели. Позиция Президента: нужно грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры и "идти от земли". На данном этапе, речи о суперхолдинге быть не может. С рассрочкой долгов, которые тормозят развитие ныне существующих холдингов, при необходимости помогут.
Обсуждение развития АПК Витебщины будет продолжено
К разговору еще вернутся, но уже в Минске. Президент анонсировал большое совещание на эту тему в январе. Подробности разговора - в наших следующих выпусках.
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