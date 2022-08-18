Президент: Хранилища плодоовощной продукции должны быть максимально заполнены

Cельхозпроизводителям из регионов помогут в продаже продукции в Минске, а лес для строительства домов станет доступнее - необходимо продумать меры для его удешевления. Президент Александр Лукашенко сегодня дал такие поручения в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.

Еще одна задача - максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции. В центре внимания главы государства вопросы продолжающихся полевых работ, уборочной кампании в стране и регионе, а также культура земледелия на примере производственного кооператива имени Кремко. Самый передовой опыт надо распространять по всей стране. На территории хозяйства расположен двадцать один населенный пункт, в которых проживают более 2 тысяч человек. Кооператив неоднократно был победителем различных соревнований районного, областного и республиканского уровней. Неоднократно, в том числе и в 2021 году, был занесен на Республиканскую Доску почета. Еще одним акцентом в тематической палитре рабочей поездки главы государства станет импортозамещение в области сельхозтехники. Ожидается, что Александр Лукашенко также проведет совещание по вопросам закладки садов и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией.