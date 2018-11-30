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Президент: Льняная отрасль страны способна стать вдвое эффективнее
Льняная отрасль страны способна стать вдвое эффективнее в течение нескольких лет. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси, посещая Оршанский льнокомбинат. Александр Лукашенко подробно ознакомился с производством и продукцией, прошел по цехам и пообщался с работниками предприятия. Глава государства высказал долю критики в адрес руководства АПК и губернаторов: объемы отечественного сырья, а зачастую и его качество, недостаточны. На модернизированном Оршанском льнокомбинате остаются незагруженными около трети мощностей, а часть волокна приходится закупать за рубежом. А это сразу же сказывается на цене продукции и эффективной работе предприятия. Глава государства требует большей отдачи от отрасли. Все усилия в ближайшее время стоит сконцентрировать на развитии глубокой переработки.
Главу государства заверили, что в целом лен - это рентабельная культура, на которой можно зарабатывать, для этого в стране уже многое сделано. В эти минуты будущее отрасли обсуждают на совещании с участием Президента. Подробности в следующих выпусках.
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