Президент: Наценка 300 % на овощи закончится уголовным делом

Президент недоволен работой правительства по ценообразованию. Во Дворце Независимости сегодня прошло большое совещание, основным вопросом которого стало сдерживание инфляции. Президент требует не делить товары на социально значимые и нет, не повышать цены абсолютно на все, что можно купить.

Президент выслушал не только основных докладчиков -официально это были Национальный банк и правительство. Вопрос цен - это и забота губернаторов на местах, и работа депутатов с профсоюзами и Госконтролем. Цены, особенно, на то, что производится внутри страны, расти не должны ни при каких обстоятельствах. Логика понятная: энергоносители доступны, кредитование работает, природные ресурсы не исчезли. Так почему дорожает молоко?



С сегодняшнего дня запрещается рост цен. Чтобы за сутки не накрутили. Не дай бог, кто-то по бухгалтерии проведет что-то. Без их разрешения. Почему принимаю волевое решение -цены запредельные. Цены повышать нигде нельзя. Повышать их нет необходимости. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



В начале совещания Александр Лукашенко пояснит позицию -все понимают внешние причины роста цен. Бездумные санкции сильно повлияли на мировую торговлю.От 20 % и выше инфляции сейчас страдают и страны Европы, и Америка. Но это процессы от нас не зависящие. Но контроль за ценами внутри страны, особенно, когда с нолями на полках магазинов начинают играть производители, сами сети,должен быть очень жестким. И не делить товары, по сути,на необходимые и не очень. Все должно быть доступно.



Например, считаем оправданным дополнить этот перечень такими товарными позициями, как мука пшеничная, мясные субпродукты, консервы. Мы регулируем цену на колбасу копченую, но не на вареную. Наталья Качанова, председатель Совета Республики



Наталья Ивановна, Вы идете в той же колее, что и правительство. И все это болтовня. Вы говорите опять о социально значимых товарах. Хлеб, молоко, понятно. А золотое кольцо? Предмет роскоши? Ваша дочка завтра женится. Без кольца как? Или они богатые, могут 1000 долларов заплатить? Автомобиль если в два раз подорожает, не страшно?Должна быть справедливость. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Отдельно Президент остановился на ценах, которые когда растут,сразу незаметно. Морковка, капуста, лук - это, что и стоит вроде недорого, и на кухне нужно каждый день. Но почему они дорожают в год отличного урожая - вопрос к председателю Комитета госконтроля



Госконтроль докладывает - бюджетники закупали лук, морковку и по 300 %. В школу зачем через посредников закупать капусту? Кого мы кормим? Я тебя посажу, я прилюдно говорю. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Курсовые риски, длинные продажные цепочки, погоня за сверхприбылью. Все это звенья одной цепи, которая в конечном итоге приводит в карман потребителя. Экономические законы должны совпадать с жизненными - требует Лукашенко

Инфляция всегда сопровождает рост. Моя задача - рост. Это важнее, чем всплески инфляции. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси



Что это у вас за рост, который ведет к обнищанию людей? Если мы доходы не поднимаем. Мы один экономический факультет заканчивали,и вы меня учили не этому. А Снопков какую-то новую методу вывел. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



По итогам совещания решением Президента создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Комитета госконтроля, профсоюзов, депутаты, сенаторы и специалисты Статистического комитета. Они будут следить за ценообразованием и тем, как сети, поставщики и производители выполняют принятые решения по сдерживанию стоимости товаров. Цены больше расти не будут.

