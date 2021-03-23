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Президент: Никакой приватизации кожевенного завода в Гатове быть не может
Качество сырья, варианты модернизации и инспекция не по маршруту. Глава государства сегодня посетил Минское кожевенное производство. Во время визита Александр Лукашенко ознакомился с технологическим процессом, образцами продукции и готовыми изделиями. Причем, как это часто бывает, отклонился от предложенного на месте маршрута и обошел все цеха. Вопросов немало: как изменилась работа после модернизации? Что сделано после предыдущего посещения?
Оперативное совещание о перспективах кожевенной отрасли
Все это обсуждали на оперативном совещании. Александр Лукашенко отметил, что кожевенное производство и животноводческая отрасль в целом - важнейшие направления экономики, и загубить это нельзя. Задача номер один - использовать свое сырье. Высокий импорт - одна из проблем отрасли. Те же отечественные производители обуви не жалуют белорусскую кожу. Всего в стране около 80 предприятий, которые используют это сырье в своем производстве. Несколько лет назад на заводе в Гатове провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. Правительство выступило с предложением о приватизации завода, чтобы таким образом решить проблемы. Однако Глава государства категорически против этого решения.
Президент пообщался с трудовым коллективом
Уже в беседе с сотрудниками предприятия Глава государства рассказал, что поручил сформировать своеобразную ассоциацию. В нее войдут мясокомбинаты - поставщики кожсырья, переработчики и предприятия - потребители кожи. Производители кожаных изделий должны сориентировать завод на выпуск продукции, в которой они нуждаются и которая бы их устраивала по всем параметрам, чтобы в итоге перейти на потребление отечественного сырья. Принимать те или иные меры по защите собственного рынка будут аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами.
Заводчане также спросили Александра Лукашенко, не планирует ли наша страна поддержать тренд некоторых европейских стран в пользу искусственных материалов. Но Беларусь не откажется от производства изделий из натуральной кожи. Обсудили и вопросы пенсионного обеспечения. Новых решений в этом плане в стране не предвидится. Затронули вакцинацию и тему исторической памяти. По итогам поездки приняты конкретные решения.
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