Президент о Белгазпромбанке: Будем поддерживать, там же наши люди и наши предприятия

С середины июня она работает в должности руководителя временной администрации этой финансовой структуры по решению Нацбанка. Такая реакция регулятора последовала после того, как силовики задержали несколько членов правления и менеджеров Белгазпромбанка. Введение временной администрации - вынужденный шаг, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния банка, где работают белорусы, обеспечить его устойчивую работу, в частности, выполнение всех обязательств перед вкладчиками и кредиторами.