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Президент о Белгазпромбанке: Будем поддерживать, там же наши люди и наши предприятия
О положении дел в Белгазпромбанке шла речь сегодня на встрече Президента с Надеждой Ермаковой
С середины июня она работает в должности руководителя временной администрации этой финансовой структуры по решению Нацбанка. Такая реакция регулятора последовала после того, как силовики задержали несколько членов правления и менеджеров Белгазпромбанка. Введение временной администрации - вынужденный шаг, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния банка, где работают белорусы, обеспечить его устойчивую работу, в частности, выполнение всех обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
Задача временной администрации Белгазпромбанка - обеспечить стабильную работу банка, сохранить трудовой коллектив
Дальнейшая судьба Белгазпромбанка зависит от усилий и белорусской, и российской сторон. Полномочия членов правления на период действия временной администрации приостановлены. Как рассказала журналистам Надежда Ермакова, пока собственник не идет на контакт. Перед временной администрацией стоит задача обеспечить стабильную работу банка, сохранить трудовой коллектив и остаться на тех же высоких позициях, которые были прежде. Невзирая на произошедшие события, последние полтора месяца работа Белгазпромбанка оставалась стабильной для предприятий и вкладчиков.
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