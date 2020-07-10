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Президент о работе "Атланта" в период пандемии: Это пример для других
Частные предприятия не могут платить зарплату людямниже, чем на 10 ведущих предприятиях страны
Я прошу реализовать и взять на контроль. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны, которые имеют самый высокий уровень зарплат, и довести к исполнению всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий".
Александр Лукашенко пообщался с работниками "Атланта" и бойцами студотрядов
Сейчас рынок оживает, да и летом спрос на продукцию "Атланта" всегда растет, как показала практика, в это время нужен дополнительный персонал. Уже не первый год предприятие
. Трудовой проект объединяет учащихся из всех регионов страны. Опыт, профессиональные навыки на этот раз приобретут более 800 ребят. Они работают в качестве слесарей-сборщиков бытовой техники, выполняют базовые технологические операции. За каждым бойцом студотряда закреплен опытный наставник. Свое профмастерство сегодня ребята продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом "Атланта".
Развитие и совершенствование
Александр Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги, порекомендовал белорусам покупать отечественное и поделился планами развития экономики на ближайшее будущее. Так, вскоре появится госпрограмма, где будут прописаны новые производства, которые появятся в стране в предстоящей пятилетке. Будет сделана ставка и на производство электромобилей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Я ярый сторонник электромобилей. Это - будущее. Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы белорусского электротранспорта есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене. Одна проблема - у нас импортная батарея. Это главное, но наши специалисты нашли новые принципы создания этих батарей, которые в мире неизвестны. Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии".
Стратегия для "Атланта"
Стратегия на ближайшие 5 лет есть и у "Атланта". Основа - увеличение объемов производства, экспорта и рост заработной платы. Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы минского завода в этот непростой период.
Зарплата тех, кто работает на частника
Также Президент поручил правительству на примере 10 ведущих предприятий страны, в том числе и "Атланта", скоррелировать зарплаты на частных площадках, средняя и станет ориентиром.
Подробности в наших следующих выпусках.
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