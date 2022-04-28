Президент о сотрудничестве в строительной сфере: белорусам по цене и качеству равных нет

У нас на некоторые виды автомобилей есть огромный спрос, но раз есть спрос на трактор наш, так надо другие предприятия, которые менее задействованы, подключать к выпуску импортозамещения и т. д. Хотя у нас не стоит так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому, что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры - пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь