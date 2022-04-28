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Президент о сотрудничестве в строительной сфере: белорусам по цене и качеству равных нет
Беларусь и Воронежская область России будут развивать сотрудничество, опираясь на кооперацию в промышленности и взаимодействие в строительной сфере. Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости: Александр Лукашенко принял губернатора Воронежской области Александра Гусева. Примечательно, что с начала года Беларусь посещает уже четвертый российский губернатор. Это подтверждает нацеленность Минска и Москвы на тесное региональное сотрудничество. В санкционное время укрепление контактов на этом уровне помогает наращивать торговлю и экспорт услуг. И Беларусь готова к взаимодействию по любым направлениям. Стороны уверены: уровень взаимопонимания сегодня - это исторический результат. А там подтянется и экономика. Наш политический обозреватель Алексей Волков продолжит тему.
Мегашкола в Воронеже руками белорусов
60 000 квадратных метров, 3,5 миллиарда российских рублей и 2 860 мест - так выглядит строительство настоящей мегашколы в Воронеже. Это самое большое образовательное учреждение в России создается руками и белорусских специалистов.
Совместные проекты Минска и Воронежа
В прошлом году открыли школу поменьше - на 520 человек. В планах еще несколько храмов знаний, детский сад и реконструкция легендарного стадиона "Факел". Все проекты авторства белорусских подрядчиков.
Александр Лукашенко встречал губернатора Воронежской области в Минске по-свойски - человек знакомый, надежный, да и в торговле все в порядке: за 2021 год Минск и Воронеж наторговали на 348 миллионов долларов - рост к 2020-му почти 30 %. И строительство - лишь один из кооперационных козырей.
Как показывает практика, именно кооперативное сотрудничество закладывает мощный базис для долгосрочных отношений и дает хороший интеграционный эффект. При открытии совместных производств, к примеру, мы нацелены на увеличение степени локализации, что гарантированно обеспечит создание новых рабочих мест в регионе. Естественно, той продукции, которая региону, а, может быть, и России в целом нужна, а может, и в третьи страны мы смогли бы продавать. Очевидно, что одной из ведущих тем является сотрудничество в строительной сфере. Как могут работать белорусские строители - вам известно, вы уже это увидели. Должен сказать, все сегодня уже научились работать. В строительстве хорошо работают, но по цене и качеству, наверное, Беларуси равных нет, и культура строительства уже на соответствующем уровне, и аккуратность в строительстве, особенно в результатах.
Белорусские экономические предложения
Забегая вперед, белорусскими специалистами и товарами в Воронежской области более чем довольны: диапазон поставок - от сыра до тракторов. Заинтересован Воронеж и в отечественных гигантах. Накануне Александру Гусеву дали порулить МАЗом. Рецензия кратка.
Губернатор Воронежской области России Александр Гусев после того, как проехал на МАЗе, сказал: "Продаю свою машину, покупаю МАЗ".
Между тем Президент Беларуси во время беседы подчеркивает: российские регионы - наиважнейшая часть мозаики Союзного государства. Наших сил, талантов и даже мощностей хватит, чтобы закрыть потребности в той же промышленности.
У нас на некоторые виды автомобилей есть огромный спрос, но раз есть спрос на трактор наш, так надо другие предприятия, которые менее задействованы, подключать к выпуску импортозамещения и т. д. Хотя у нас не стоит так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому, что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры - пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать.
А. Лукашенко о кооперации
Губернатор Воронежа - один из апологетов тесного сотрудничества с Минском. Еще в 2019 году на Форуме регионов Минск и область подписали соглашение о сотрудничестве, в 2021-м на открытии школы закрепили сотрудничество. И вот на встрече с правительством Беларуси подписали новый план на три года.
Важно объединить потенциалы, оперативно найти взаимодополняющие элементы, которые сработают на недопущение торможения экономик, на обеспечение устойчивого социального развития страны и регионов.
Но вернемся во Дворец Независимости. Различие между политикой и экономикой в современном мире размылось окончательно. Западные компании рапортуют о многомиллионных потерях. Только европейские энергогиганты посчитали, что уход из России - это 30 миллиардов долларов убытков. Подбивают минусы и промышленники. И тут пора понять: санкции - это не трагедия, санкции - это возможности.
Президент: Не надо с Западом связываться
Мы очень много боролись, чтобы было так, как сейчас. Я просил руководство России всегда, еще с Ельцина начиная,не надо с Западом связываться, не надо от них зависеть. Мы должны свои условия предлагать. Даже пример им показали. Наш МАЗ Минского автомобильного завода,сотрудничал с двумя немецкими компаниями. Я стал президентом - уже контракты были подписаны. Но через пять лет они закончились. Спасибо, контракты закончились. До свидания. Такие компетенции, как вы нам предложилиза 7-8 лет, у нас они есть, мы сами так сможем. Никто же большие деньги..., даже никакие деньги не вкладывал.Все стремились на наш рынок. Все стремились получить прибыль и вывезти ее. Это всем понятно.
Производственная кооперация как базис дальнейших экономических отношений - таково видение Президента. Сегодня в Воронежской области 39 предприятий с участием белорусского капитала, а вот сборочными производствами похвастать не можем. А это не только выпуск техники, но и комплектующие, и, конечно, рабочие места.
Треки сотрудничества
У нас есть концепция развития пассажирского транспорта в городе Воронеж. Она предполагает использование электротранспорта. Как вариант - это троллейбусы с автономным ходом. Мы будем в 2023 году приступать к решению этой задачи. Год нам потребуется для того, чтобы создать дороги-дублеры на основе нашей магистрали. Я уверен, что наши предварительные договоренности потом перерастут в контракты.
Беларусь и Россия пришли к тому уровню отношений, о котором политики долго не могли договориться - сегодня у нас действительно единое экономическое пространство.
А. Лукашенко: Беларусь и Россия строят Союзное государство, которое может привлечь и другие страны
Благодарю в вашем лице всех губернаторов, благодаря вам мы имеем такое сотрудничество. И пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные независимые государства Беларуси и России. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза.
Совместные проекты Минска и Воронежа
А ведь российская делегация еще накануне посетила РНПЦ - интересны технологии по борьбе с онкологией и стажировка профильных врачей. Мы готовы делиться опытом и в сельском хозяйстве. И, конечно, это не благотворительность для какой-либо из сторон, а нормальные деловые отношения людей, которые друг другу всецело доверяют.
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