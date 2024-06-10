Президент о торговле с Воронежской областью: Нужно стремиться к заветному миллиарду

Выйти на миллиард долларов в торговле с Воронежской областью, удвоив нынешние показатели - на это ориентирует Президент Беларуси. 10 июня Александр Лукашенко провел переговоры с главой российского региона.

Задача для союзников посильная, убежден белорусский лидер. Минск и Воронеж тесно сотрудничают в разных сферах. Показательный пример - возведение в регионе самой большой в России школы при непосредственном участии белорусов. Вообще, строительство лидирует в торговых отношениях Минска и Воронежа. Нашим специалистам доверены различные проекты - и жилищные, и социально значимые. Система государственных трестов, которая сохранилась у нас, позволяет выигрышно конкурировать с местными компаниями, строить качественно и в срок. Но этим партнеры не ограничиваются.

Время движется стремительно. Кажется, не так давно мы с вами встречались, а уже прошло два года. Мы тогда в Минске наметили ряд важных направлений нашего сотрудничества, договорились активнее взаимодействовать в промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере. Во многом благодаря Вашим усилиям Воронежская область вошла в число важнейших партнеров Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"В 2023 году товарооборот превысил 500 млн долларов. Хорошая цифра, но к заветному миллиарду, как мы и договаривались, надо стремиться, - ориентировал Президент. - Тем более что в этом году сохраняется неплохая динамика. Регион (Воронежская область. - Прим. ред.) вышел на 13-е место в России по объемам экспорта из нашей страны".

Также Александр Лукашенко сказал несколько слов о ключевых направлениях, в которыхБеларусь и Воронежская область до сих пор взаимодействуют. Первое - строительство. Общая стоимость реализуемых в рамках сотрудничества проектов за последние три года возросла в 10 раз - почти до 8,5 млрд российских рублей.

Среди совместных проектов есть, например, и промышленное строительство, в частности производство по утилизации шин, а также социальные объекты. "Реконструкция белорусскими строителями главной спортивной арены (Воронежа. - Прим. ред.) - Центрального стадиона профсоюзов, уверен, обеспечит его вхождение в категорию лучших в Российской Федерации", - добавил глава государства.

У Минска и Воронежа обоюдный интерес друг к другу. Российский регион динамично развивается, много инвестирует в реальный сектор. Белорусские технологии и компетенции партнерам в помощь. Так, наша страна готова удовлетворить растущий спрос в России на технику. Мы можем предложить широкую линейку. Перспективным Президент считает и сотрудничество по линии сельского хозяйства. По итогам 2023 года Воронежская область находится в десятке среди регионов России по закупкам белорусского продовольствия и сельхозсырья. С нашей стороны есть возможности вывести регион в первую пятерку. Александр Лукашенко уверен, что в сфере наших интересов нет закрытых тем.

Президент подчеркнул, что все достигнутые договоренности будут гарантированно выполнены белорусской стороной.

К примеру, с нашим правительством вы могли бы активнее поработать в высокотехнологичных отраслях (электроника, фармацевтика, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, энергосбережение и многие другие сферы), а также поддерживать производственную кооперацию с использованием отечественных разработок и компонентной базы. Нашу экономику вы хорошо знаете, наши предприятия также, поэтому тем закрытых нет для договоренностей и переговоров. Мы готовы к этому, готовы принять всяческие решения, которые будут вас интересовать. Но если скажем - мы сделаем. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Думаю, настало время нам теснее сотрудничать друг с другом. Наконец-то благодаря обстоятельствам мы поняли, кто есть кто, кто настоящие друзья, а кто просто приклеивался долгие годы к России и к нашему сотрудничеству", - подытожил Президент.

По итогам переговоров губернатор отметил очевидные перспективы двусторонних контактов. Так, партнеры рассчитывают продолжать взаимодействие в строительной сфере. Александр Гусев предложил Президенту поддержать строительство футбольного стадиона в Воронеже силами белорусских специалистов. Резервный в городе есть. Его сдали совсем недавно, и вскоре здесь ждут белорусскую команду. Но городу нужен большой стадион.

У нас город футбольный, очень много болельщиков. Решение о строительстве стадиона мы приняли. На месте старого стадиона уже идет проектирование. Я сегодня попросил Александра Григорьевича, чтобы мы получили в качестве партнеров как раз белорусскую компанию "БелСтройИнжиниринг", мы их хорошо знаем, они себя зарекомендовали как отличные строители, на них многие ориентируются. Уверен, что и в этом проекте мы повзаимодействуем, стадион будет современного формата, вместимостью 25 тыс. человек. Александр Гусев, губернатор Воронежской области