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Президент одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России
Проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, одобрил Президент. Указ был подписан сегодня. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Александр Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций провести переговоры по проекту соглашения и подписать документ при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Соглашение будет действовать до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.
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