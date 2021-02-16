Президент одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России

Проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, одобрил Президент. Указ был подписан сегодня. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Александр Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций провести переговоры по проекту соглашения и подписать документ при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Соглашение будет действовать до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.