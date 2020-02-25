3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент определил будущее агропромышленного комплекса Витебской области
Президент определил будущее агропромышленного комплекса Витебской области. Глава государства подписал соответствующий указ.
Стратегия для АПК Витебской области
Аграрные проблемы региона в последнее время часто были на слуху. И чтобы разобраться, Александру Лукашенко сначала пришлось самому приехать в северный регион, а затем собрать еще одно совещание в Минске. Было принципиальное условие: на списание долгов убыточные предприятия могут даже не рассчитывать, а все силы стоит бросить на действительно прибыльный мясо-молочный сектор.
Витебский облисполком по согласованию с правительством сможет создавать в регионе сырьевые зоны и агропромышленные объединения.
И вот сегодня президентский 70-й указ определил: Витебский облисполком по согласованию с правительством сможет создавать в регионе сырьевые зоны и агропромышленные объединения. Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую, учетную политику. Этот вариант позволит нарастить объемы выпуска сельхозпродукции и загрузить мощности отдельных предприятий. Указ предусматривает механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования региона (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами). Кроме того, документ содержит меры, направленные на закрепление кадров на селе, в том числе поддержку молодых специалистов.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов