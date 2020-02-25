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Президент определил будущее агропромышленного комплекса Витебской области

Президент определил будущее агропромышленного комплекса Витебской области. Глава государства подписал соответствующий указ.

Стратегия для АПК Витебской области

Аграрные проблемы региона в последнее время часто были на слуху. И чтобы разобраться, Александру Лукашенко сначала пришлось самому приехать в северный регион, а затем собрать еще одно совещание в Минске. Было принципиальное условие: на списание долгов убыточные предприятия могут даже не рассчитывать, а все силы стоит бросить на действительно прибыльный мясо-молочный сектор.

Витебский облисполком по согласованию с правительством сможет создавать в регионе сырьевые зоны и агропромышленные объединения.

И вот сегодня президентский 70-й указ определил: Витебский облисполком по согласованию с правительством сможет создавать в регионе сырьевые зоны и агропромышленные объединения. Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую, учетную политику. Этот вариант позволит нарастить объемы выпуска сельхозпродукции и загрузить мощности отдельных предприятий. Указ предусматривает механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования региона (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами). Кроме того, документ содержит меры, направленные на закрепление кадров на селе, в том числе поддержку молодых специалистов.

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