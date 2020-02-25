Президент определил будущее агропромышленного комплекса Витебской области

Аграрные проблемы региона в последнее время часто были на слуху. И чтобы разобраться, Александру Лукашенко сначала пришлось самому приехать в северный регион, а затем собрать еще одно совещание в Минске. Было принципиальное условие: на списание долгов убыточные предприятия могут даже не рассчитывать, а все силы стоит бросить на действительно прибыльный мясо-молочный сектор.