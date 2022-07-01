Президент: От белорусско-российской кооперации выигрывают все

Глашатай новой экономической реальности. В Гродно прошел IX Форум регионов Беларуси и России. Это около тысячи участников и полсотни губернаторов. Масштабная диалоговая площадка для бизнеса всего за несколько дней принесла в союзную копилку весомый портфель контрактов. В целом Форум пронизан идеей созидания и дальнейшего сотрудничества. К слову, с видеообращением выступили и лидеры двух стран. Наш Президент отметил, что от белорусско-российской кооперации выигрывают все. Сегодня мы партнеры и никак не конкуренты. Алексей Волков продолжит.

IX Форум регионов Беларуси и России в Гродно, без преувеличения, самый важный, возможно, с зарождения подобного формата. Заявленная цифра союзного портфеля - более трех миллиардов белорусских рублей. Такой интенсивности по соглашениям и не припомнить - 60 контрактов. И это не финиш.

За 2,5 года у нас произошел серьезный сдвиг в увеличении товарооборота - с одного до четырех млрд. В этом году он достигнет шести млрд. Это взаимовыгодные поставки. Мы поставляем бор, мы поставляем продукты, морепродукты в Республику Беларусь. Обратно получаем технику, сельхозпродукты, товары народного потребления, которые пользуются хорошим спросом у населения Приморского края. Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России

На пленарных заседаниях эксперты признают: да, западные ограничения чувствуются. Но экономики двух стран не заплутали в лабиринте с санкционным Минотавром, наоборот та самая спасительная нить Ариадны - интеграция Минска и Москвы. У нас есть будущее, скажет Президент во вступительном видеообращении.

Президент: Форум регионов Беларуси и России является эффективным ответом на новые вызовы

"Для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сама жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян.

Более того, Форум является эффективным и адекватным ответом на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня.

Отмечу, что в самые трудные времена межрегиональное сотрудничество всегда нас выручало.

Так было в 1990-е, когда именно на уровне регионов удалось сохранить не только экономические связи, но и ментальное и духовное единство двух братских народов.

И сегодня Форум является народной инициативой, а не результатом решений сверху. Это диалоговая площадка, где вырабатываются механизмы по реализации договоренностей, принятых на высоком и высшем уровнях".

Представители около 50 российских регионов, 250 белорусов из всех областей. Гродно и, правда, сегодня - это экономический инкубатор, где контракты растут как грибы. Причем от помидоров до важнейших логистических артерий. Например, транзит белорусских товаров через российские порты. Да, это касается и калийных удобрений.

У нас два порта - Астрахань и Оля. Порт Оля, кстати говоря, сегодня включен в особую экономическую портовую зону. Соответственно дополнительные преференции для участников этой зоны предусмотрены. Сегодня приняты стратегические решения на уровне правительства Российской Федерации о проведении дноуглубительных работ Волго-Каспийского канала. Его протяженность 180 км, что позволит нам обеспечить проходные глубины для разного уровня судов и увеличить объем перевалки продукции. Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России

Самое популярное слово на форуме - импортозамещение. У Беларуси есть четкие наработки в микроэлектронике, сельском хозяйстве, сохранили научную советскую школу - все это России интересно. Словом, обе страны испытывают настоящий ренессанс в кооперации.

Лукашенко: От кооперации выиграют все!

Мы не собираемся между собой конкурировать. Я уже это говорил и еще раз повторю: от производственной кооперации выиграют все. У нас освободились огромные рыночные ниши, которые брошены западными компаниями, на миллиарды рублей. Это будут теперь наши рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян. Ряд ключевых наработок Союзного государства пока не имеет аналогов. У нас сложились и развиваются институты союзного бюджета и союзной собственности. За счет средств нашего союза финансируются программы в самых различных сферах. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Минск и Москвы выступают еще и единым политическим фронтом. Правда, пока страны G-7, словно гномы из сказки, добиваются внимания российской белоснежки, мы четко видим - сильная Беларусь и Россия не в интересах Вашингтона и "шестерки". Вывод - идем на восток.

Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами. Владимир Путин, Президент России

Кстати, организация Форума регионов - дело рук Совета Республики и Совета Федерации. За проведение столь масштабного мероприятия отвечали Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко.





Сегодня акцент был сделан на том, что мы должны работать совместно, решая вопросы по импортозамещению. Где-то не конкурировать, а там, где у нас есть лучшие компетенции (это в плане экономики, промышленности, АПК), развивать эти компетенции и работать совместно, создавая совместные предприятия, технологии. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Никакие санкции, никакие ограничения не изменят курс Беларуси и России на дальнейшее сближение и интеграцию в строительстве эффективного Союзного государства. Ничто не сможет этому препятствовать. Это объективный исторический процесс, это воля белорусского и российского народа. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Минск и Москва не дружат против, а наоборот готовы к сотрудничеству и созиданию. Мы никаких железных занавесов не опускали, ему место на свалке истории, как и представлению отдельных политиков, что Союзным государством можно помыкать.

Президент: Только сообща можно противостоять глобальным вызовам

"На современном этапе наш союз играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия.

Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть".

Белорусские и российские представители не снимают пиджаки, чтобы выглядеть круче, не делают пафосных заявлений. В этом плане, конечно, картина европейских саммитов пестрее, но нам в союзных отношениях нужна суть, просматриваемая перспектива. И, судя по итогам форума, она есть.

Есть очень много того, что можно использовать в Саратовской области. Мы очень плотно уже давно работаем, это связано с тракторостроением, сельским хозяйством. Поэтому мы, конечно, подписали новое соглашение, но работа у нас уже идет давно. И я думаю, что это будет новый импульс для нового сотрудничества. Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области

Проектов много по различным направлениям. В частности, сегодня звучал проект по производству терефталевой кислоты в Российской Федерации, производство нитей на базе Могилевхимволокна. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета

Следующий Форум регионов пройдет в России. И стоит сказать, что ожидания от него будут несказанно высоки, ведь IX гродненский установил крайне высокую планку. Соглашения, совместные проекты. Ведь форум он еще и про культуру, образование. Главный смысл: не надо стенать, посыпать голову пеплом. Надо засучить рукава и работать. Для союзного успеха есть все и даже чуточку больше.