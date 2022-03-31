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Президент подписал указ "О расчетах за природный газ, электрическую и тепловую энергию"
Поддержать экономику и снизить финансовую нагрузку на организации из-за валютных колебаний. Президент подписал указ "О расчетах за природный газ, электрическую и тепловую энергию".
Задолженность потребителей за энергоресурсы на 31 декабря 2021 года фиксируется в белорусских рублях по курсу к доллару США на конец года. Кроме того, профильная республиканская комиссия наделяется полномочиями по принятию решений о предоставлении отсрочки или рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы.
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