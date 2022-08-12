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Президент поручил до конца года наладить в Беларуси производство упаковки для продуктов питания
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского молочного завода № 1 поручил до конца года наладить в Беларуси производство упаковки для продуктов питания, пишет БелТА.
"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести".
Упаковочный материал для некоторых видов продукции, например молока, белорусские предприятия закупали за рубежом. Сейчас с этим возникли некоторые трудности, что в том числе сказалось на объемах поставляемой на внутренний рынок продукции.
Глава государства напомнил, что задачи по импортозамещению ставятся не первый год. Ответственность за налаживание производства упаковки для продовольствия Президент возложил на министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Брыло, контролировать этот вопрос поручено вице-премьеру Леониду Зайцу.
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