Президент посетил "Горизонт" и встретился с работниками холдинга

Президент посетил предприятие "Горизонт". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Сегодня производство не поставлено на паузу: цеха работают. И даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Абсолютное большинство товаров идет на экспорт.





Объемы производства за последние пять лет увеличились в 4 раза

Поставки идут как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Осваивают выпуск и новых видов продукции. Акцент на инновации, три четверти товаров холдинга именно такие. Новинка - лазерный телевизор - пока в ограниченной партии, вскоре появится в продаже.

На предприятии трудятся около 4 тысяч человек

Президент: Не жалею, что сохранил это производство



