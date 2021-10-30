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Президент посетил новый завод по производству картона в Добруше
Президент посетил новый завод по производству картона в Добруше. Ежегодно наша страна импортировала 20 тысяч тонн и практически столько же картонной упаковки. Теперь мы способны обеспечить не только внутренний рынок, но и зарабатывать, постепенно увеличивая экспорт. Полная загрузка позволит продавать за рубеж до 80 % продукции. Спрос есть: различные виды востребованыпроизводителями упаковки.
Ответил глава государства и на другие народные вопросы. Один из них в последнее время широко обсуждается в обществе - налог на недвижимость для владельцев квартир в многоэтажках. Такое предложение действительно рассматривается в правительстве. Но окончательное решение еще не принято.
Александр Лукашенко также подтвердил планы объединить школьные экзамены с централизованным тестированием. Таким образом снимут нагрузку с детей. Проект указа дорабатывается. В ближайшее время Президент примет окончательное решение.
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