Президент посетил новый завод по производству картона в Добруше. Ежегодно наша страна импортировала 20 тысяч тонн и практически столько же картонной упаковки. Теперь мы способны обеспечить не только внутренний рынок, но и зарабатывать, постепенно увеличивая экспорт. Полная загрузка позволит продавать за рубеж до 80 % продукции. Спрос есть: различные виды востребованыпроизводителями упаковки.



Ответил глава государства и на другие народные вопросы. Один из них в последнее время широко обсуждается в обществе - налог на недвижимость для владельцев квартир в многоэтажках. Такое предложение действительно рассматривается в правительстве. Но окончательное решение еще не принято.